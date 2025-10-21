Sigue la campaña "Vení al teatro" hasta fin de octubre, con importantes descuentos en entradas







En esta época de gran baja del teatro, se ofrecen más de 10.000 entradas a precios económicos para que el público acceda a más de 20 espectáculos por menos de 10.000 pesos.

Hoy y el martes próximo en TICKETS BSAS (Diagonal Norte y Cerrito) se pueden adquirir entradas para más de 80 títulos en la iniciativa organizada por AADET,

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña son parte de "Vení al teatro", con descuentos del 60 y 90% sobre el valor de sus entradas. Hoy y el martes próximo en TICKETS BSAS (Diagonal Norte y Cerrito) se pueden adquirir entradas para más de 80 títulos en la iniciativa organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta época de gran baja del teatro, se ofrecen más de 10.000 entradas a precios económicos para que el público acceda a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a bajo precio.

De 13 a 19 está abierta la cartelera de Tickets Bs As donde se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

Entre las obras que pueden verse se cuentan "Quién es quién" en el Liceo, "Mi querido presidente" en el Apolo, "La Pilarcita" en el Astros, "Patito feo" en el Broadway, "Golda Meir. Cuestión de Estado" en la sala Carlos Carella, "El amateur" en el Chacarerean, "La cena de los tontos" en El Nacional, "Rocky" en el Lola Membrives, Dalia Gutman, "El brote" y "Las hijas" en el Maipo, "Chanta", "Druk" y "Habitación Macbeth" en el Metrpolitan, "Cuando Frank conoció a Carlitos" en el Multitabarís, "La función que sale mal" en el Multiteatro, "Agotados" y "Gutenberg" en La Plaza, entre muchos otros.

Temas Teatro