Vuelve el calor y trae lluvias: el pronóstico para los próximos días

Se espera una suba de las temperaturas en el AMBA y lluvias hacia el final de la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta semana, el termómetro volverá a elevarse en la Ciudad de Buenos Aires y el jueves llegarán las tormentas y el alivio. Mariano Fuchila

El clima de primavera empieza a mostrar su cara más intensa en Buenos Aires. Después de varios días frescos, el calor regresará con fuerza durante la semana, acompañado por un aumento de la humedad y la posibilidad de tormentas hacia el cierre. Así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que prevé un escenario típico de octubre: mañanas agradables, tardes pesadas y un final de semana con paraguas en mano.

El lunes y martes se presentan como los días más tranquilos. Con máximas que rondarán los 25°C y 27°C, el cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará leve desde el norte, favoreciendo el ascenso térmico. Serán jornadas ideales para actividades al aire libre, aunque con el clásico aire templado porteño que anuncia que el verano está cada vez más cerca.

El miércoles marcará el punto de inflexión. Hacia la tarde se espera un aumento de la nubosidad y podrían registrarse las primeras lluvias aisladas. No será una tormenta fuerte, pero sí un aviso de lo que vendrá en los días siguientes.

Ola Calor Aire libre Temperatura Extrema Alerta Mariano Fuchila Jueves con calor y humedad El jueves 23 será, según los meteorólogos, el día más pesado de la semana. La temperatura podría alcanzar los 29°C, con una humedad elevada que generará sensación de bochorno. La combinación de calor y aire cargado aumentará las chances de chaparrones, especialmente hacia la noche.

Esa inestabilidad se mantendrá el viernes, cuando se prevén tormentas más generalizadas y un leve descenso térmico. Las máximas rondarán los 21°C, pero la sensación térmica podría variar según la intensidad de la lluvia y el viento.

Los especialistas explican que estos cambios son comunes en la transición entre estaciones. “La atmósfera todavía no se estabiliza del todo, y por eso alternamos días casi veraniegos con otros de lluvia y viento sur”, indicaron desde el SMN. Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila El fin de semana: mejoras y aire más fresco A partir del sábado 25, el panorama empezará a mejorar. Se espera que el viento rote al sur, trayendo un alivio térmico y cielos parcialmente despejados. Las máximas se ubicarán nuevamente cerca de los 20°C, con una sensación térmica más agradable y menor humedad. Para el domingo, las condiciones seguirán estables, aunque no se descarta alguna llovizna pasajera durante la mañana. De todos modos, la tendencia apunta a un cierre de fin de semana más fresco y seco. El SMN sugiere consultar las actualizaciones diarias del pronóstico, ya que las condiciones podrían modificarse con el paso de los días. Octubre suele traer estas idas y vueltas: calor que aprieta, lluvias que refrescan y un cielo que cambia de humor casi tan rápido como el termómetro.