¡Alerta ANSES! Este grupo de personas dejará de cobrar las Becas Progresar en febrero 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) advirtió que un grupo de beneficiarios ya no recibirán los pagos de las Becas del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) . El objetivo es promover el derecho a la educación de todos los jóvenes sin importar las desigualdades sociales y económicas

No solo consiste en una ayuda económica, también se organizan los Espacios Progresar , en donde los beneficiarios pueden participar de cursos y clases con profesionales. Sin embargo, en caso de que se les suspenda el pago por falta de certificación de regularidad escolar, deben gestionar un reclamo .

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

Este programa está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años pero también contempla casos de propiedad sin límite etario. Sin embargo, deben cumplir con varias condiciones, como por ejemplo, La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

Becas Progresar: Quiénes serán dados de baja por ANSES

El Gobierno comunicó que ANSES dejará de pagar las becas a los jóvenes que no aprueben el 50% de las materias vigentes y no cumplan con la regularidad escolar. Esto responde al Reglamento Progresar actual. Otros requisitos que deben cumplir para no ser dados de baja son ser nativos o naturalizados argentinos y, en caso de pertenecer al programa de nivel superior, los titulares deberán ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.