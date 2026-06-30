Alerta asignaciones ANSES: por qué podés empezar a cobrar menos por hijo a partir de julio

Las familias que reciben prestaciones familiares podrán evaluar el efecto económico de la nueva categoría, antes de completar el trámite.

Las familias que reciben asignaciones familiares podrán evaluar el efecto económico de la nueva categoría antes de completar el trámite.

La recategorización del monotributo prevista para julio no solo modifica el valor de la cuota mensual que pagan los contribuyentes ante ARCA. Ese trámite también puede generar cambios en las asignaciones familiares que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , ya que el monto del beneficio depende de la categoría en la que quede encuadrado cada monotributista.

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Cada actualización de escala puede afectar el ingreso mensual de las familias que cobran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . En algunos casos, el cambio implica una reducción del valor que se paga por cada hijo. En otros, el beneficio deja de corresponder si el contribuyente pasa a determinadas categorías.

La revisión de categoría resulta obligatoria para los trabajadores independientes alcanzados por el régimen simplificado. ARCA toma distintos parámetros para definir si el contribuyente debe permanecer en su escala actual o pasar a otra superior. El resultado de ese proceso impacta de manera directa sobre las asignaciones familiares . Por ese motivo, el trámite adquiere relevancia para quienes reciben ingresos complementarios a través del SUAF.

ARCA determina la categoría del monotributo luego de analizar la facturación y otros parámetros correspondientes a los últimos doce meses. Cada contribuyente que supere los límites previstos para su escala deberá realizar la recategorización. ANSES ajustará el monto de las asignaciones familiares, de acuerdo con la nueva categoría que surja del trámite.

Las categorías superiores reciben importes menores por hijo. Esa diferencia puede reducir el ingreso mensual del grupo familiar. Las escalas más altas incluso dejan de percibir las asignaciones familiares por hijo. Esa situación puede generar una diferencia económica importante para los hogares con dos o más menores a cargo.

Los especialistas aconsejan revisar previamente la información necesaria antes de completar la recategorización. Ese análisis permite conocer cuál será el efecto del cambio sobre las prestaciones familiares.

Antes de realizar el trámite conviene verificar los siguientes aspectos:

revisar la facturación de los últimos 12 meses

comparar los ingresos con las escalas vigentes del Monotributo

verificar que la Clave Fiscal tenga nivel de seguridad 2 o superior

analizar cómo una nueva categoría modifica el monto de las asignaciones familiares

Muchos contribuyentes relacionan este procedimiento únicamente con la cuota mensual del Monotributo. Sin embargo, el trámite también influye sobre el dinero que ANSES liquida mediante el SUAF.

ANSES computadora

Escala ANSES: cuánto se cobra por hijo según cada categoría

La actualización de julio incorporó un incremento del 2,15% en los valores de las asignaciones familiares para monotributistas.

Los montos por hijo quedaron establecidos de la siguiente manera:

categoría A: $74.033

categoría B: $49.939

categoría C: $30.206

categorías D, E, F y G: $15.585

categorías H, I, J y K: no cobran asignaciones familiares por hijo

La diferencia entre escalas puede resultar considerable. Un monotributista que pase de la categoría A a la categoría B verá una reducción superior al 32% en la asignación por hijo.

Otro ejemplo se observa entre las categorías C y D. En ese caso, el monto disminuye cerca de un 48% luego de la recategorización. Cada cambio de escala modifica automáticamente el importe que liquida ANSES. El organismo aplica el valor correspondiente según la categoría vigente informada por ARCA.

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¿Qué categorías de Monotributo quedan excluidas de las asignaciones?

El esquema de asignaciones familiares contempla un límite de categorías para acceder al beneficio. Los monotributistas incluidos en las categorías H, I, J y K dejan de cobrar la asignación familiar por hijo.

ANSES actualiza la prestación de acuerdo con la categoría registrada luego de la recategorización obligatoria. Ese procedimiento puede reducir el monto mensual o eliminar el beneficio, según la escala que corresponda al contribuyente. La modificación no depende de una solicitud adicional del beneficiario. El cambio surge como consecuencia de la información que ARCA determina para cada monotributista. Esa revisión permite anticipar el monto que corresponderá cobrar a partir de julio y conocer si el beneficio continuará vigente.