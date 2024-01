Alerta por marea roja: recomendaciones para prevenir intoxicaciones en el consumo de mariscos

La marea roja representa un peligro para la salud humana dado que organismos tales como moluscos bivalvos o gasterópodos pueden acumular las toxinas en su cuerpo al alimentarse de microalgas tóxicas y, al consumirlos, las personas pueden intoxicarse.

Solamente mediante los análisis que se realizan en los laboratorios del Senasa, que están especializados en este control, se puede saber si un marisco tiene toxinas, ya que, entre un molusco tóxico y uno no tóxico no hay diferencias de aspecto o de color, como tampoco de sabor ni olor.

senasa-foto.jpg

"Los mariscos son alimentos que aportan nutrientes de gran valor en nuestra dieta, proveyendo minerales como hierro, fósforo, zinc, potasio y yodo, incluyendo además importantes cantidades de vitaminas A y B. Por ello, son uno de los mejores alimentos para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares", tal como señaló el informe.

Pero si estos moluscos contaminados son consumidos, podrían ocasionarle cuadros de intoxicación a las personas, cuya gravedad dependerá del tipo de toxina y de la dosis ingerida.

Las recomendaciones del Senasa frente a las intoxicaciones

Ante estas situación el Senasa recomienda "no recolectar moluscos y/o mariscos en las playas para el consumo casero, así como también respetar las disposiciones, ordenanzas y avisos públicos de vedas a la extracción y consumo de moluscos", así como tampoco sugieren adquirir "preparaciones elaboradas con mariscos (conservas, ensaladas, paellas, etcétera) en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica".

También aconsejaron no comprar mariscos frescos "al pie del barco", en lugares como escolleras o los que puedan ofrecer recolectores no autorizados. Tampoco recomiendan comprar moluscos que no cuenten con el correspondiente certificado sanitario emitido por un organismo oficial. Resulta importante tratar de comprar o consumir mariscos adquiridos "solo en pescaderías, restaurantes o locales de comidas debidamente habilitados", explicaron desde la entidad.