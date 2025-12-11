Alerta amarilla en CABA por fuertes tormentas y temperatura alta: cuándo llega la lluvia a la ciudad + Seguir en









Se esperan ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h, precipitaciones intensas y ocasional caída de granizo, mientras la sensación térmica supera los 30°C.

El calor intenso y la humedad marcan un fin de semana complicado en ciudad porteña. Mariano Fuchila

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las distintas localidades del conurbano bonaerense se preparan para una jornada marcada por las altas temperaturas y tormentas aisladas, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla.

Las condiciones de calor intenso y humedad generan un jueves que exige precaución para quienes realizan actividades al aire libre y el tránsito, ya que las ráfagas de viento y lluvias repentinas podrían afectar la movilidad. A continuación, conocé los detalles.

Lluvia Tormenta Clima Mariano Fuchila Clima en la Ciudad de Buenos Aires este jueves 11 de diciembre Durante la jornada de este jueves, los porteños y bonaerenses registrarán un clima inestable, con tormentas dispersas a lo largo del día. La mínima rondará los 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C, generando un ambiente cálido y húmedo que puede resultar incómodo para quienes deban permanecer al aire libre.

Además, de acuerdo al SMN, la actividad eléctrica será frecuente y se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 70km/h, acompañadas de lluvias intensas en cortos períodos y ocasional caída de granizo.

El índice UV, por su parte, se mantendrá de muy alto a extremo, lo que exige tomar precauciones para evitar daños en la piel.

Golpe de calor.jpg Las tormentas tenderán a disminuir hacia la noche, pero se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones del organismo y a posibles modificaciones en la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Cómo estará el clima durante el fin de semana El calor se mantendrá en la capital durante el fin de semana, aunque con diferencias entre cada jornada. Para el viernes 12 de diciembre se espera un aumento de la temperatura máxima hasta los 34°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente caluroso desde las primeras horas del día. La alta humedad intensificará la sensación térmica, y aunque la probabilidad de lluvias será baja, el calor obliga a extremar cuidados, especialmente con la exposición y la hidratación. calor extremo Getty Images Para el sábado 13, el termómetro se mantendrá elevado, con una mínima de 24°C y máxima de 33°C, y un cielo parcialmente nublado que permitirá intervalos de sol. Sin embargo, para la madrugada del domingo 14, el SMN anticipa chaparrones aislados y un descenso de la temperatura, con máxima estimada de 26°C, lo que traerá un respiro frente al calor de los días anteriores.