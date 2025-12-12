Calor extremo y tormentas en el AMBA: cuándo llegarán las lluvias

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con calor extremo por máximas superiores a los 30 grados, a la espera de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes para 11 provincias.
El AMBA encara un día con máxima superior a los 30 grados. El SMN emitió alerta por tormentas y vientos para varios puntos del país mientras el AMBA espera gran actividad.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este viernes el SMN prevé una mínima de 25 y una máxima de 34 grados, cielo parcialmente nublado y condiciones generales estables. El sábado las marcas se ubicarán entre los 23 y 33 grados, con el viento en dirección sur-oeste y una probabilidad de tormentas de entre el 10% y 40% hacia la tarde y noche.
Alerta por tormentas y vientos: cuáles son las provincias afectadas
El organismo emitió alerta meteorológica por tormentas para Chaco, el este de Salta y sur de Misiones (amarilla) a la par de Formosa y norte misiones (naranja). Así, para el primer caso se espera "frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h" con precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.
Por último, la alerta naranja por vientos rige para una pequeña porción de Santa Cruz, velocidades de 65 y 80 km/h.
