Calor extremo y tormentas en el AMBA: cuándo llegarán las lluvias

El AMBA encara un día con máxima superior a los 30 grados. El SMN emitió alerta por tormentas y vientos para varios puntos del país mientras el AMBA espera gran actividad.

La máxima para este viernes es de 34 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un viernes con calor extremo por máximas superiores a los 30 grados, a la espera de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos fuertes para 11 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este viernes el SMN prevé una mínima de 25 y una máxima de 34 grados, cielo parcialmente nublado y condiciones generales estables. El sábado las marcas se ubicarán entre los 23 y 33 grados, con el viento en dirección sur-oeste y una probabilidad de tormentas de entre el 10% y 40% hacia la tarde y noche.





Para el domingo la expectativa por las tormentas es aún mayor, con probabilidades de entre el 40% y el 70% durante la madrugada y mañana. Con marcas entre los 19 y 24 grados, la intensidad del fenómeno se reducirá a la franja entre el 10% y 40%.

#AMBA ambiente seco, estable, soleado, pero muy caluroso.

Alerta por #tormentas en Chaco y este de Salta, y de nivel naranja en Formosa y norte de Misiones.

Alerta por ráfagas (100 km/h) en la Patagonia.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/PWYvMM5EgW — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 12, 2025 Alerta por tormentas y vientos: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió alerta meteorológica por tormentas para Chaco, el este de Salta y sur de Misiones (amarilla) a la par de Formosa y norte misiones (naranja). Así, para el primer caso se espera "frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h" con precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.





Para el segundo caso, se esperan ráfagas de 90 km/h y una acumulación de entre 80 y 110 mm. Por otro lado, rige una alerta amarilla y naranja por vientos: el primer caso aplica para La Pampa, Neuquén, el sur cordillerano de Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades estimadas de entre 50 y 70 km/h.

Por último, la alerta naranja por vientos rige para una pequeña porción de Santa Cruz, velocidades de 65 y 80 km/h.