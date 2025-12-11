Alerta por tormentas: cuándo volverán las lluvias al AMBA y cómo seguirá el clima

Este jueves presentará un clima caluroso e inestable, con posibilidad de chaparrones a la tarde. El SMN anticipa que el clima volverá a normalizarse en los próximos días. Sin embargo, para finales del fin de semana las lluvias podrían volver a aparecer.

Cuándo volverán las lluvias a Buenos Aires: las alertas por tormentas en todo el país.

Tras un miércoles con temperaturas elevadas y con fuertes lluvias registradas durante la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada en la misma sintonía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con calor y probabilidad de lluvias. Además, hay alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo en varias regiones.

Este jueves presentará un clima caluroso e inestable , con posibilidad de chaparrones a la tarde. Según el organismo la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 32 grados con viento del oeste y una humedad relativa del 96%. Hay una alerta amarilla por tormentas para zonas de la costa de la provincia de Buenos Aires.

El SMN anticipa que el clima volverá a normalizarse durante unos días. Sin embargo, para finales del fin de semana las lluvias podrían volver a aparecer.

Para el viernes se espera nuevamente buen tiempo, con cielo algo nublado durante toda la jornada, junto a temperaturas que rondarán entre 22 grados de mínima y 34 de máxima.

El sábado mantendrá la misma tendencia, con un cielo entre algo y parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 33 grados de máxima.

En cambio, para el domingo se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero con mejoras hacia la tarde y noche. Las temperaturas se prevén de entre 19 y 26 grados.

Las alertas en todo el país

El informe del SMN establece que la el área será afectada por tormentas de variada intensidad, tanto en la provincia de Buenos Aires como en regiones de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, San Luis y Córdoba.

Las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Al mismo tiempo, se anticipa que habrá fuerte ascenso en el norte, en zonas como Santa Fe, donde se espera que la máxima alcance los 34 grados, con cielo nublado y cierta inestabilidad, además de la zona de Cuyo, la cual mantendrá temperaturas dentro de los valores normales.