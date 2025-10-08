Vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires: qué día cambia el clima







Las lluvias amagaron con cesar, pero está muy lejos de eso: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anunció los días en los que volverán las precipitaciones en el AMBA.

Vuelven las lluvias en el AMBA.

A pesar de que las lluvias y tormentas fuertes amagaron con frenar, tras algunas jornadas con buenas condiciones y temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que habrán precipitaciones para el final de la semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Como seguirá el clima el resto de la semana Tanto el lunes como el martes, transcurrieron con buen tiempo en el AMBA, con cielo ligeramente nublado y una importante amplitud térmica, con mañana y noche frías y tardes más calurosas, con marcas de entre 4 y 23 grados.

Para este miércoles y los próximos días se espera un ascenso de las temperaturas. La jornada de hoy tendría un cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche; acompañado de temperaturas de entre 10 y 25 grados. Para el jueves se anticipa que el cielo estará entre despejado y algo nublado en las primeras horas del día, y pasará a estar parcialmente nublado en la tarde y noche; con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27.

Por su parte, el viernes se mantendrá todavía con buenas condiciones del clima. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, y 13 grados de mínima, llegando a 29 de máxima, en el día más caluroso

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que habrán precipitaciones para el final de la semana. Mariano Fuchila

Clima: cuándo vuelven las lluvias al AMBA Si bien el SMN prevé que el fin de semana comience con buenas condiciones climáticas, con un sábado con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, que pasará a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 15 y 28 grados, manteniéndose el calorcito. Sin embargo, podrían aparecer chaparrones durante horas de la madrugada. El regreso de las precipitaciones en el AMBA se prevé para el domingo. El organismo informa probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; junto a un descenso térmico, con marcas de entre 15 y 19 grados.