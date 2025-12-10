Alerta por tormentas severas, granizo y vientos intensos en el AMBA: a qué hora llegan y cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una jornada calurosa con mínima de 23 grados. El SMN emitió alerta amarilla para el centro del país.

Una probabilidad del 40% por tormentas rige para este miércoles.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un miércoles con mínima de 23 grados y probabilidades de tormentas fuertes, acompañadas de granizo y viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por este fenómeno para cinco provincias.

Por su lado, el sitio especializado Meteored señaló que el clima en el AMBA estaría " cálido, húmedo e inestable, alguna tormenta fuerte pero aislada entre la segunda parte de la tarde y el inicio de la noche".

Este miércoles se espera un cielo parcialmente nublado durante toda la mañana, con marcas entre los 23 y 28 grados. Hacia la noche se espera una actividad fuerte de tormentas, con una probabilidad de entre 10% y 40%, sostuvo el SMN.

Para el jueves continuará la inestabilidad, con chaparrones a la madrugada y tormentas aisladas a la tarde. Para la noche, la posibilidad de que las precipitaciones continúen es baja, mientras las temperaturas estarán entre los 22 y 31 grados.

Por su lado, el viernes se presentará como el día más caluroso con un pico de 34 por la tarde y nubosidad parcial. Para el fin de semana, el sábado tendrá máxima de 33 y el cielo algo nublado en la mañana.

Sin embargo, por la tarde aumentará la nubosidad, con una muy baja chance de precipitaciones. Por otro lado, el domingo habrá una baja considerable de la temperatura, ya que la mínima se ubicará en los 19°C y se esperan chaparrones en el primer tramo del día.

Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires -incluyendo diversas localidades como Las Flores, Luján, Lobos, Roque Pérez y Pergamino-, Mendoza, oeste de La Pampa y el límite entre Neuquén y Río Negro.

Allí se espera actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h, con una acumulación de entre 20 y 50 mm.

A su vez, la web especializada subrayó que esta jornada espera "solo lluvias intermitentes y aisladas sobre el noreste argentino, con una tendencia a una lenta mejoría de sur a norte".

En paralelo, esa región soportará "una jornada sofocante", ya que las temperaturas se mantendrán muy por encima del promedio para diciembre.