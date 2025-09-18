Recordatorios de WhatsApp: cómo activarlos y para qué funcionan







La aplicación de mensajería del ecosistema Meta integra una función que resultara sumamente útil para algunas personas.

Cómo funcionan los recordatorios de WhatsApp y cómo activarlos.

Quizá no a todos, pero a muchas personas les sucede esta secuencia de hechos: ven que les llega un mensaje y como no pueden responder en el momento, suelen olvidarse de hacerlo después. Para esta situación, la aplicación de mensajería WhatsApp integrará una nueva función.

Se trata de los recordatorios de WhatsApp, una función pensada justamente para esos casos en los que dejamos un chat sin responder. Al activarla, la app te envía una notificación en el momento que elijas para que no se te olvide y puedas responder.

whatsapp app

Cómo activar los recordatorios de WhatsApp La nueva función es súper fácil de usar. Solo tenés que mantener apretado un mensaje y, en el menú que aparece, elegir la opción “crear recordatorio”. Ahí podés decidir cuándo querés que la app te lo vuelva a mostrar: en dos horas, en ocho, al día siguiente o incluso poner la fecha y hora exactas de forma manual.

Una vez activado, el mensaje queda marcado con una campanita, para que sepas que tiene un recordatorio pendiente. Cuando llegue el momento elegido, te va a saltar una notificación aparte, como si fuera un mensaje nuevo, con el texto original o la vista previa si es una foto o un video.

Lo mejor es que todo esto es privado: la otra persona nunca se entera de que programaste un recordatorio, porque se maneja directamente en tu celular. Por ahora, está en fase de prueba en la beta 2.25.21.14 para Android y todavía no hay fecha oficial para que llegue a todos. Pero, siendo una función tan práctica y fácil de implementar, lo más probable es que no tarde mucho en estar disponible en la versión estable.

Temas WhatsApp