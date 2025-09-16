Final del invierno, ¿con lluvias?: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El AMBA enfrenta una jornada nublada con máxima arriba de los 20 grados. El SMN emitió alerta por lluvias y se espera el avance de un frente frío para finales de semana.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada nublada y mínima de 12 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia para el sur y se espera un cierre del invierno marcado por el paso de la lluvia.

El sitio Meteored espera una despedida del invierno con una inestabilidad con "tendencia a generalizarse" por todo el país.

Para este martes se espera buen tiempo con neblinas matinales y cielo algo nublado durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán entre los 12 grados de mínima y 21 de máxima.

El miércoles y el jueves tendrían, según el SMN, cielo mayormente nublado y sin lluvias. Las marcas estarán entre los 16 y 24 grados ambos días.

Cerrando la semana, el viernes se presentaría también con cielo mayormente nublado y acompañado de una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que ascendería a los 23.

El organismo nacional no prevé precipitaciones en su pronóstico extendido para el AMBA, que llega hasta el domingo 21 de septiembre inclusive, con lo que el invierno se despediría con clima estable.

Alerta por lluvias: cuáles serán las provincias afectadas

El organismo emitió alerta amarilla por precipitaciones para una pequeña región cordillerana en Chubut. Según el ente, el área sufrirá "lluvias persistentes" con valores acumulados entre 30 y 50 mm, "pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas".

A su vez, el sitio Meteored anunció una última semana de invierno con lluvias y tormentas en gran parte del país. "Los primeros eventos se manifestarán de manera puntual y aislada" con foco en el Litoral y la región pampeana.

Además señalaron que "la inestabilidad tenderá a generalizarse con el avance de un frente frío (...) a partir del jueves" desde el sur de La Pampa y para el lunes impactaría en Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes y este del Chaco, con valores acumulados entre 30 mm y 50 mm.