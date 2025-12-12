Estos son los requisitos de ARCA para comprar los regalos de Navidad en SHEIN y Temu + Seguir en









ARCA endurece controles, ante el avance de compras internacionales y extiende incertidumbres para miles de usuarios.

Los paquetes que contengan elementos prohibidos serán retenidos en la aduana.

Tras observar un crecimiento sostenido de pedidos desde SHEIN y TEMU, ARCA busca equilibrar el mercado sin excluir a quienes dependen de precios competitivos. El objetivo declarado por el organismo apunta a limitar operaciones que aparentan uso personal y derivan en ventas informales.

El organismo analiza patrones de compra, frecuencia y variedad de productos, y se apoya en sistemas que detectan posibles desvíos para no alterar el comportamiento del mercado antes del período festivo.

ARCA: los nuevos topes de compra en Temu y SHEIN Los pedidos de hasta $56.051 aplican un cargo fijo de $35.000, mientras que valores superiores acceden a envío sin costo. El sistema registra un crecimiento acelerado y suma controles que exigen declarar contenido, monto, plataforma y número de seguimiento antes del ingreso al país.

Así se fija un máximo de cinco compras anuales en Shein dentro del régimen de uso personal y advierte que se activa una tasa adicional cuando el valor declarado supera parámetros específicos.

El organismo detalla topes de USD 3.000 por envío, un máximo de 50 kg por paquete y hasta tres unidades idénticas por compra. También aclara que cualquier indicio de destino comercial desplaza el paquete al régimen general, lo que implica mayor carga económica.

SHEIN TEMU.jpg Productos prohibidos por ARCA La entidad mantiene una lista estricta que no permite comprar sustancias inflamables, medicamentos sin receta, armas y alimentos perecederos sin autorización sanitaria. Estas categorías exigen permisos específicos que se aplican bajo regímenes distintos del uso personal. No se pueden recibir: Sustancias inflamables o explosivas.

Medicamentos sin receta médica.

Alimentos perecederos sin autorización sanitaria.

Armas y sus partes.

Semillas sin certificación fitosanitaria.

Cosméticos no aprobados por la autoridad sanitaria nacional.

