Tras observar un crecimiento sostenido de pedidos desde SHEIN y TEMU, ARCA busca equilibrar el mercado sin excluir a quienes dependen de precios competitivos. El objetivo declarado por el organismo apunta a limitar operaciones que aparentan uso personal y derivan en ventas informales.
Estos son los requisitos de ARCA para comprar los regalos de Navidad en SHEIN y Temu
ARCA endurece controles, ante el avance de compras internacionales y extiende incertidumbres para miles de usuarios.
-
ARCA recordó que falta poco para la próxima recategorización del monotributo y así se hace el trámite desde la web
-
ARCA confirmó cuánto hay que pagar de monotributo antes de fin de año
El organismo analiza patrones de compra, frecuencia y variedad de productos, y se apoya en sistemas que detectan posibles desvíos para no alterar el comportamiento del mercado antes del período festivo.
ARCA: los nuevos topes de compra en Temu y SHEIN
Los pedidos de hasta $56.051 aplican un cargo fijo de $35.000, mientras que valores superiores acceden a envío sin costo. El sistema registra un crecimiento acelerado y suma controles que exigen declarar contenido, monto, plataforma y número de seguimiento antes del ingreso al país.
Así se fija un máximo de cinco compras anuales en Shein dentro del régimen de uso personal y advierte que se activa una tasa adicional cuando el valor declarado supera parámetros específicos.
El organismo detalla topes de USD 3.000 por envío, un máximo de 50 kg por paquete y hasta tres unidades idénticas por compra. También aclara que cualquier indicio de destino comercial desplaza el paquete al régimen general, lo que implica mayor carga económica.
Productos prohibidos por ARCA
La entidad mantiene una lista estricta que no permite comprar sustancias inflamables, medicamentos sin receta, armas y alimentos perecederos sin autorización sanitaria. Estas categorías exigen permisos específicos que se aplican bajo regímenes distintos del uso personal. No se pueden recibir:
-
Sustancias inflamables o explosivas.
Medicamentos sin receta médica.
Alimentos perecederos sin autorización sanitaria.
Armas y sus partes.
Semillas sin certificación fitosanitaria.
Cosméticos no aprobados por la autoridad sanitaria nacional.
- Temas
- ARCA
Dejá tu comentario