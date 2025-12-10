ARCA confirmó cuánto hay que pagar de monotributo antes de fin de año + Seguir en









El organismo fiscal publicó las fechas y medios de pagos permitidos para abonar determinados impuestos en diciembre.

Los vencimientos del monotributo y cuánto hay que pagar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer en su página oficial la fecha de vencimiento del Régimen para Pequeños Contribuyentes, también llamado monotributo. El organismo recomienda pagar en tiempo y forma para evitar multas o sanciones más graves. El monto a abonar dependerá de la categoría en la que se registre la actividad.

Por otro lado, se acerca cada vez más la actualización de escalas prevista para febrero de 2026, un aumento que tendrá en cuenta la suma de los índices de inflación registrados durante el semestre previo. Esta actualización de los topes por categoría también implica un aumento en las cuotas mensuales del monotributo, que incluye el pago de IVA y Ganancias junto los aportes jubilatorios y la obra social.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025 El monotributo vence el 22 de diciembre y ARCA ofrece múltiples opciones para pagar de forma online. La vía principal es la transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA y luego lo abona por homebanking, Pago Mis Cuentas o código QR desde billeteras virtuales habilitadas. También se pueden pagar la cuota mensual sin intereses, sin necesidad de emitir un VEP.

Además, el organismo permite saldar la obligación mediante cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA, que permite cargar saldo y cancelar períodos adeudados. Quienes no tengan clave fiscal pueden generar y pagar VEPs desde el homebanking de bancos adheridos. La acreditación es inmediata en casi todos los casos, excepto con tarjeta de crédito, que puede demorar hasta 10 días hábiles

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025 Los topes de las diferentes categorías del monotributo seguirán vigentes hasta su próxima actualización en febrero del 2026:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 arca.webp Cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría A continuación, los montos a pagar por categoría del monotributo en diciembre del 2025: Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes) Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes) Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes) Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes) Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes) Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes) Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes) Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes) Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

