ARCA recordó que falta poco para la próxima recategorización del monotributo y así se hace el trámite desde la web

ARCA definió el calendario de recategorización del monotributo para 2026, un procedimiento central para quienes deben actualizar su categoría de acuerdo con los ingresos y los parámetros de actividad acumulados en los últimos 12 meses.
El proceso, que se realiza dos veces al año, es clave para que cada contribuyente se ubique en la categoría de ARCA que corresponda según su nivel de ingresos
No todos los contribuyentes están obligados a recategorizarse, pero si quienes superen los límites establecidos deben completar el trámite para evitar diferencias y sanciones. El organismo recordó que quienes omitan recategorizarse estando alcanzados por la obligación pueden enfrentar multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente a la categoría real.
Cuándo es la próxima recategorización del monotributo
ARCA estableció dos períodos anuales para la recategorización del monotributo en 2026:
Primera convocatoria: entre los últimos días de enero y los primeros de febrero
Segunda convocatoria: mes de agosto
En ambos casos, los contribuyentes deberán revisar si su nivel de facturación u otros parámetros cambiaron durante el año.
Estas fechas permiten ajustar la categoría fiscal de acuerdo con la evolución de cada actividad. El trámite resulta esencial para evitar desfasajes entre lo declarado y lo efectivamente generado, algo que puede impactar tanto en la carga tributaria, como en los beneficios previsionales y de obra social.
Guía ARCA paso a paso: cómo se hace la recategorización
La recategorización se realiza exclusivamente a través del portal web de ARCA del Monotributo y el proceso comienza así:
Ingreso con CUIT y clave fiscal
Seleccionar la opción “Recategorizarme”
Verificar los datos registrados
Continuar y confirmar recategorización
Actualizar los parámetros exigidos (como ingresos brutos, superficie afectada y consumo de energía)
Al finalizar, el sistema genera el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.
Escalas vigentes del monotributo
Las escalas del monotributo vigentes a diciembre de 2025 fueron actualizadas según la variación del Índice de Precios al Consumidor. Los topes de facturación anual van desde los $8.992.597,87 de la Categoría A hasta los $94.805.682,90 de la Categoría K. Estos límites determinan la posición de cada contribuyente dentro del régimen simplificado:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Los montos a abonar en diciembre varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio). Las cuotas incluyen impuesto integrado, aporte previsional y obra social. Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
