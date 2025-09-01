Bitcoin perfila leve rebote, pero se mantiene anclado abajo de los u$s110.000







La criptomoneda más importante del mercado viene de caer un 12% respecto a su pico alcanzado el 13 de agosto y desde entonces no remonta su tendencia alcista.

Ethereum baja un 1,6% diario hasta los u$s4.400.

El Bitcoin registra una leve suba de 0,5% este lunes. De esa manera, su precio es u$s109.082 en el arranque de la jornada, según Binance. La principal divisa del mercado viene de caer un 12% respecto a su pico alcanzado el 13 de agosto, con liquidaciones largas que superaron los u$s544 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En tanto, Ethereum baja un 1,6% diario hasta los u$s4.400. El resto de las criptomonedas operan con una tendencia similar: XRP cae 1,5%; Tron cae lo mismo, seguido de BNB, con 1,3%.

Embed

El mal historial de Bitcoin en septiembre Desde BuenBit explicaron que "históricamente, septiembre es un mes débil para Bitcoin, con una caída promedio del 3,77%" a lo que se le suman "señales técnicas de agotamiento y un mercado de derivados inclinado hacia posiciones cortas".

De todas maneras, aclararon que que existen factores que podrían aminorar esa tendencia, entre las que destacaron flujos consistentes hacia los ETF spot de BTC, la acumulación corporativa y potencial recorte de tasas de la Fed en septiembre.

"Mantenemos una visión cauta en el corto plazo, pero positiva en el mediano plazo, con foco en la consolidación de Bitcoin como activo institucional y en el potencial de Ethereum tras la estabilización de sus flujos", opinaron desde la plataforma cripto.

Temas Bitcoin

Ethereum