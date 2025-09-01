Donó el 25% de su patrimonio a causas científicas pero con una sola condición: quién es Hansjörg Wyss







Es considerado uno de los millonarios más filantrópicos del mundo por Forbes debido a su gran cantidad de contribuciones a causas benéficas.

Hansjörg Wyss donó más de 2 mil millones de dólares a causas filantrópicas.

Muchas de las personas más poderosas del mundo donan parte de su capital a diversas causas benéficas. Este es el caso de Hansjörg Wyss, un empresario millonario que fue catalogado por la revista Forbes como uno de los más filantrópicos del mundo debido a su financiamiento de investigaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Actualmente, el patrimonio de Wyss asciende a los 4,8 mil millones de dólares, según Forbes. A través de su propia fundación, el empresario prometió mil millones de dólares para iniciativas de conservación durante una década, pero aumentó su compromiso a 1500 millones de dólares en 2021.

Quién es Hansjörg Wyss Hansjörg Wyss 1

Hansjörg Wyss estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Zúrich y administración de empresas en la Universidad de Harvard. Durante la década de los 70’s fundó Synthes USA, una compañía especializada en implantes ortopédicos y equipos para cirugía de huesos. Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en una de las líderes mundiales en dispositivos médicos.

Sin embargo, la compañía fue vendida a Johnson & Johnson en 2012 por más de 19 millones de dólares. Esto convirtió al empresario en una de las figuras más ricas de Suiza, pero no quedó satisfecho. Durante los años posteriores invirtió en fondos, bienes raíces, proyectos de conservación y, en 2022, formó parte del consorcio que compró el Chelsea Football Club de Inglaterra.

Obra filantrópica de Hansjörg Wyss Hansjörg Wyss 2 Wyss se destacó por la gran cantidad de financiamientos que realizó con el pasar de los años. Tan solo entre 2004 y 2008 donó más de 277 millones de dólares y en 2013 firmó el acuerdo Giving Pledge, en el que prometía donar la mayor cantidad de su fortuna posible. Para 2020, Forbes estimó que donó casi el 25% de su patrimonio. Una de las últimas donaciones del empresario fue al Museo de Arte de Berna, en donde contribuyó con 20 millones de dólares. No obstante, impuso como condición que la Hodlerstrasse, que es la calle donde estaba el museo, esté completamente liberada de autos. Hoy en día, se estima que invirtió más de 2 mil millones de dólares en causas filantrópicas.

Temas Millones