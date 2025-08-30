A la espera de Tormenta de Santa Rosa: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El AMBA enfrenta una jornada con mínima de 16 grados. El SMN emitió alerta naranja y amarilla por la llegada del agua. La Santa Rosa podría afectar el centro del país.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con mínima de 16 grados y la espera por la tormenta de Santa Rosa para todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas para diez provincias.

Este sábado se esperan lluvias y tormentas fuertes recién para la noche, que se extenderán el domingo y lunes. Durante la jornada se esperan algunas nubes, mientras las marcas estarán entre los 16 y 19 grados.

En el comienzo de la semana, el lunes espera tormentas fuertes durante la mañana, con ráfagas provenientes del Norte que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. En tanto, las marcas oscilarán entre los 14 y 18 grados.

Llega la tormenta de Santa Rosa

El organismo emitió alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas. Así, la primera alarma se presenta en con precipitaciones en San Juan, San Luis, La Pampa, sur de Mendoza y Neuquén: allí los valores acumulados serán de entre 30 y 50 mm.

Por su parte, las tormentas se presentarán en sur de Catamarca, La Rioja y San Juan, gran parte de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires y La Pampa, con mismos valores.

En otra línea, la alerta naranja se estima para gran parte de Mendoza con "lluvias persistentes" y valores de entre 50 y 90 milímetros.

Por último, las tormentas se estima para Córdoba y San Luis con posible "granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h" junto a una acumulación de entre 40 y 60mm.

Como estimó el sitio Meteored, se pueden esperar entre 60 y 100 mm desde este sábado hasta el domingo, "lo que significa que en 48 h puede llover el equivalente a entre 5 y 10 veces las lluvias promedio de todo agosto".