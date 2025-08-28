Brote de Gripe en Australia: expertos recomiendan vacunarse contra el Covid-19

El aumento de las cifras provocó una gran presión hospitalaria, con un aumento del 70% en las infecciones en comparación con 2024.

Se observaron más de 18.000 infecciones reportadas hasta julio y un aumento del 50 % en las hospitalizaciones en dos semanas.

Se registró un récord de casos de gripe estacional en Australia , país que se encuentra transitando el invierno. El aumento de las cifras provocó una gran presión hospitalaria , con un aumento del 70% en las infecciones en comparación a 2024 .

Se observaron más de 18.000 infecciones reportadas hasta julio y un aumento del 50% en las hospitalizaciones en dos semanas . Los expertos sostiene que esta situación se podría repetir en Italia : una mezcla de virus de la gripe también está llegando al país , incluyendo la cepa B , que demostró tener una menor cobertura.

“Se espera que Italia también tenga una próxima temporada de gripe muy intensa con la cocirculación de varios virus de la gripe, incluido el virus respiratorio sincicial y el SARS-CoV-2 , responsable de la Covid-19 ”, le expresó a ANSA Fabrizio Pregliasco, director de la Escuela de Especialización en Higiene y Medicina Preventiva de la Universidad de Milán . De todos modos, aún es demasiado pronto para hacer pronósticos precisos en ese país.

Debido a esto, los especialistas en enfermedades infecciosas le insisten a la población vacunarse antes de lo que promete ser una temporada intensa , y así, evitar las consecuencias más graves.

Sin embargo, además de la cepa H1N1, también circulará la cepa de influenza B de Victoria por lo que una gran porción de la población puede ser susceptible a infectarse tal como ocurrió en el hemisferio sur.

Las dos cepas de influenza, especificó Pregliasco, “son muy similares a las incluidas en la vacuna antigripal, que, según la circular del Ministerio de Salud, estará disponible a partir de octubre”; también, agregó: "La vacunación es una oportunidad para todos".

Vacunación contra la gripe en Italia

Por su parte, Matteo Bassetti, director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Policlínico San Martino de Génova, advirtió: "Sin vacunas, la próxima temporada de gripe en Italia, dadas las cifras récord actuales en Australia, podría ser más grave que la que acaba de terminar.

La campaña de vacunación contra la gripe estacional comenzará a principios de octubre, con el objetivo de llegar al menos al 75% de la población en riesgo: personas mayores y vulnerables.