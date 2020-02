Cuánto cuesta irse a vivir solo en la Ciudad

Las condiciones legales para acceder al alquiler de un departamento son: un mes de depósito por cada año de contrato, un mes de adelanto, garantía, certificaciones de firmas (éstas son gratuitas) y un pedido de informes que cuesta $450, según aseguró Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, a Ámbito.

Muñoz explicó que hay más detalles inmobiliarios antes de firmar: “Si no tenés garantía propietaria de Capital, te obligan a contratar un seguro de caución por el cual las inmobiliarias cobran el 10%”. Dicho seguro cuesta dos meses de alquiler, más expensas. Este dato no es menor, ya que según la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires 2018 más de una tercera parte de los residentes (37,6%) no nació en Capital; se trata claramente de un distrito que recibe población tanto del resto del país como de otros países.

El representante de esta ONG sostuvo que “el 70% de la oferta de alquileres está en el cordón centro de la Ciudad de Buenos Aires”. Según él, allí el valor promedio mensual para un monoambiente es de $14.000, más $1.500 de expensas; para un 2 ambientes, $ 17.000, con $2.500 de expensas y para un 3 ambientes, $25.000, más $4.000 de expensas.

Partiendo de un monoambiente de $14.000, entonces, entre alquiler, depósito e informes (dominio, inhibición y/o frecuencia), el precio por ingresar promedia los $43.350.

Estos números establecen un mínimo, tanto en alquiler como en expensas. Los valores, dependiendo del barrio y los amenities de cada edificio, pueden escalar notablemente.

Equipar la casa, en tanto, es otro capítulo. Una heladera con freezer, por ejemplo, va de los $23.000 a los $409.000. Y un lavarropas automático, de $21.000 a $83.000.

La Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires 2018 informa también que estos se caracterizan por ser reducidos. De hecho, el 35,4% está integrado por una sola persona. Y el mismo sondeo concluye que más de tres cuartas partes de las viviendas porteñas (76,1%) son departamentos.

Por su parte, el relevamiento integral del mercado de alquileres llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en 2019 determinó que Palermo, con el 16,87% de la oferta, es el barrio con mayor cantidad de unidades disponibles. Le siguen: Belgrano (11,22%), Recoleta (10,99%), Caballito (5,92%), Retiro (5,82%), San Nicolás (5,59%), Puerto Madero (5,16%), Flores (3,30%), Villa Urquiza (3,08%), Almagro (3,07%), Nuñez (2,84%) y Balvanera (2,76%). En conjunto, estos doce barrios concentran el 76,62% de la oferta. El 23,38% restante se encuentra diseminado en otros 36 barrios.