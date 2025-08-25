Mona Gallosi: "Me sedujo la idea de apostar a un polo que todavía puede sorprender"

Entrevista a la reconocida bartender sobre Punto Mona, su bar en Chacarita, que la ubica en otro rubro: el de empresaria, un significativo paso adelante en su carrera.

Mona Gallosi se consolida como empresaria al frente de Punto Mona, su bar en Chacarita, combinando coctelería y experiencias culturales.

Mona Gallosi es mucho más que una bartender: es una creadora de experiencias, una visionaria que transformó la coctelería en un arte integral. Con una trayectoria marcada por la innovación, la empatía y la excelencia, se consolidó como referente indiscutida de la mixología en Argentina. Hoy, al frente de Punto Mona , su bar en el corazón gastronómico de Chacarita, continúa desafiando límites y proponiendo nuevas formas de vivir la hospitalidad. En esta entrevista, comparte su mirada, su recorrido y los desafíos de su proyecto más personal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Periodista: ¿Qué factores llevaron a elegir Chacarita como ubicación para el proyecto y no otros polos gastronómicos más consolidados?

El bar se ubica en un polo en crecimiento, con identidad barrial fuerte y comunidad creativa en expansión.

Mona Gallosi: Chacarita tiene algo único: está en pleno crecimiento, con una identidad barrial muy fuerte y una comunidad creativa increíble. No quería perderme de ser parte de ese momento. Además, me sedujo la idea de apostar a un polo que no está saturado, donde todavía se puede sorprender.

P.: ¿Cómo surgió la incorporación de ferias de vinilos y DJ sets en formato analógico dentro de la propuesta?

M.G.: La música es parte esencial de mi vida y de mi trabajo . El vinilo tiene ese sonido cálido y esa conexión física que me recuerda mucho a lo artesanal de la coctelería. Incorporar ferias y DJ sets en vinilo fue una manera de sumar un lenguaje más a la experiencia del bar, algo que no sólo se escucha, sino que también se vive.

Punto Mona (9) (1).jpeg La propuesta integra música en vinilo, DJ sets y ferias, sumando una dimensión sensorial al consumo de coctelería y gastronomía.

P.: ¿Cuál fue el criterio para el desarrollo del menú gastronómico y su integración con la carta de coctelería?

M.G.: Buscamos que ambos hablen el mismo idioma: platos versátiles, con personalidad, que se puedan compartir y que acompañen desde un clásico aperitivo hasta un cóctel más complejo. La idea es que comer y beber sean partes de un mismo viaje sensorial.

P.: ¿Qué concepto estético y sensorial guió el diseño de la ambientación y la decoración del espacio?

M.G.: Quería que Punto Mona respirara ciudad. Nos inspiramos en la energía nocturna y en ese mix de glamour y pulso urbano que tienen ciudades como Nueva York o Buenos Aires. Trabajamos sobre la base de un galpón del distrito audiovisual de Chacarita y lo transformamos con luz, color y detalles que evocan movimiento, industria y modernidad, pero con calidez. La idea era que cada rincón invite a quedarse, que sea parte de la visita tanto como un buen cóctel.

punto mona La ambientación del bar mezcla inspiración urbana con calidez, buscando que cada espacio forme parte de la experiencia del visitante.

P.: En un contexto económico desafiante, ¿qué estrategias se aplican para mantener el equilibrio entre calidad y rentabilidad?

M.G.: Priorizamos trabajar con productos de estación y proveedores confiables. Optimizamos procesos para reducir desperdicios y capacitamos mucho al equipo para que cada servicio sea eficiente. La rentabilidad viene de cuidar cada detalle, no de bajar la calidad.

Una agenda cultural que hace la diferencia

P.: ¿Con qué criterios se seleccionan los eventos culturales y actividades que integran la agenda del lugar?

M.G.: Buscamos propuestas que se alineen con la identidad de Punto Mona: calidad, autenticidad y una mirada artística o cultural que le aporte algo más al cliente. No se trata de llenar el calendario, sino de curar lo que ofrecemos.

punto mona (1) Punto Mona aplica estrategias de eficiencia y selección de proveedores para mantener calidad y rentabilidad en un contexto económico desafiante.

P.: ¿Cómo se proyecta la evolución del espacio en los próximos cinco años, en términos de propuesta y posicionamiento?

M.G.: Queremos seguir siendo un punto de referencia para quienes buscan experiencias integrales, no sólo salir a comer o beber. Me imagino a Punto Mona creciendo en programación cultural, en colaboraciones con otros artistas y bares, y quizá expandiendo el concepto a otros lugares.

Dirección: Fraga 93, Chacarita.