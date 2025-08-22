La estación Carlos Gardel de la línea B cierra por dos meses: comienza la renovación integral

No funcionará desde el próximo lunes. Posteriormente, se remodelarán otras estaciones.

La estación Carlos Gardel de la Línea B de cerrará por aproximadamente dos meses desde este lunes 25 de agosto , debido a los trabajos previstos en el Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) . El propósito es modernizar la infraestructura existente y optimizar la experiencia de viaje de los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se suma al cierre de la estación Plaza Italia , que ya se encontraba en proceso de remodelación. Posteriormente se renovarán otras estaciones .

Las obras abarcarán impermeabilización, pintura, cambio total de pisos, instalación de nuevas luces led, señalética renovada, incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos, además de mobiliario nuevo en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En lo que respecta a la impermeabilización, se realizarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y aplicación de materiales de última generación para garantizar mayor durabilidad.

El proyecto también contempla la restauración de diez murales situados en vestíbulos y andenes, tarea que estará a cargo de restauradores especializados. Estas intervenciones buscan mantener el valor histórico y cultural de la estación al tiempo que se modernizan sus instalaciones.

Subte B 2.jpeg CABA realiza el Plan Integral de Renovación. Archivo

Los trabajos alcanzarán accesos, galerías de escaleras (tanto mecánicas como peatonales), vestíbulos y andenes, con el fin de mejorar la circulación y ofrecer un espacio más cómodo, ordenado y luminoso.

Avances del plan en otras estaciones

Dentro de este programa ya fueron renovadas once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Asimismo, se modernizaron trece paradores del Premetro, entre ellos: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Próximas estaciones en agenda

El plan continuará con intervenciones en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D).

Además, se lanzaron licitaciones para iniciar la renovación en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).