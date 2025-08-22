SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

22 de agosto 2025 - 16:46

La estación Carlos Gardel de la línea B cierra por dos meses: comienza la renovación integral

No funcionará desde el próximo lunes. Posteriormente, se remodelarán otras estaciones.

La estación Carlos Gardel del subte B permanecerá cerrada por obras.

CABA

La medida se suma al cierre de la estación Plaza Italia, que ya se encontraba en proceso de remodelación. Posteriormente se renovarán otras estaciones.

Informate más

Las obras previstas

Las obras abarcarán impermeabilización, pintura, cambio total de pisos, instalación de nuevas luces led, señalética renovada, incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos, además de mobiliario nuevo en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En lo que respecta a la impermeabilización, se realizarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y aplicación de materiales de última generación para garantizar mayor durabilidad.

El proyecto también contempla la restauración de diez murales situados en vestíbulos y andenes, tarea que estará a cargo de restauradores especializados. Estas intervenciones buscan mantener el valor histórico y cultural de la estación al tiempo que se modernizan sus instalaciones.

Subte B 2.jpeg
CABA realiza el Plan Integral de Renovación.

Los trabajos alcanzarán accesos, galerías de escaleras (tanto mecánicas como peatonales), vestíbulos y andenes, con el fin de mejorar la circulación y ofrecer un espacio más cómodo, ordenado y luminoso.

Avances del plan en otras estaciones

Dentro de este programa ya fueron renovadas once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Asimismo, se modernizaron trece paradores del Premetro, entre ellos: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

Próximas estaciones en agenda

El plan continuará con intervenciones en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D).

Además, se lanzaron licitaciones para iniciar la renovación en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

