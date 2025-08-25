SpaceX enfrenta otro revés: suspende por décima vez el vuelo de su megacohete Starship por fuga de oxígeno







SpaceX canceló el lanzamiento de su megacohete Starship por problemas técnicos en tierra. La misión se realizará hoy lunes 25 de agosto.

Los vuelos previos de 2025 terminaron en explosiones o fallas durante el reingreso. SpaceX

SpaceX pospuso el décimo vuelo de prueba de su megacohete Starship debido a fallas en los sistemas en tierra, incluida una fuga de oxígeno líquido. La misión, programada originalmente desde Starbase en Texas, fue reprogramada para este lunes 25 de agosto e incluirá pruebas de reentrada, experimentos de motores y despliegue de simuladores de satélites Starlink.

La empresa indicó que la suspensión del vuelo se debió a la necesidad de reparar una fuga de oxígeno líquido en los sistemas terrestres. La compañía confirmó que el lanzamiento se reprogramó para hoy lunes 25 de agosto, con ventana de despegue prevista a las 18:30 (hora local), y destacó que el calendario es dinámico y podría ajustarse según las condiciones. La transmisión en vivo comenzará aproximadamente 30 minutos antes del despegue, disponible en la web de SpaceX y en X.

Elon Musk Starlink Tras completar investigaciones sobre anomalías en vuelos anteriores, la empresa realizó cambios de hardware y operativos para aumentar la fiabilidad del cohete. Se espera que la misión incluya pruebas de reentrada, despliegue de simuladores de satélites Starlink y experimentos para garantizar que la etapa superior pueda regresar al sitio de lanzamiento para su captura.

Starship y los desafíos de la ingeniería espacial Con 123 metros de altura, Starship es el vehículo de lanzamiento más grande y potente construido hasta ahora. Está diseñado para permitir que estadounidenses regresen a la Luna y es clave en el plan de Elon Musk para colonizar Marte. Este vuelo de prueba busca evaluar la parte superior del cohete en órbita suborbital, mientras que los propulsores de la etapa inferior caerán controladamente en el océano.

Durante 2025, los vuelos anteriores enfrentaron varios contratiempos: dos terminando en explosión prematura y otro perdiendo control al reingresar, sin desplegar satélites de prueba. SpaceX convirtió estas pruebas públicas en parte de su estrategia de transparencia y aprendizaje continuo.

starship @Teslaconomics Objetivos y experimentos del décimo vuelo El propulsor Super Heavy realizará múltiples experimentos de combustión de aterrizaje, incluyendo la desactivación intencional de uno de los motores centrales para recopilar datos sobre el rendimiento de motores de respaldo. La etapa superior probará reentrada con placas metálicas nuevas, algunas con refrigeración activa, y llevará ocho simuladores de satélites Starlink, diseñados para desintegrarse al entrar en la atmósfera. El vuelo incluirá además ajustes en los flaps traseros para someter a estrés intencional los límites estructurales durante la máxima presión dinámica. Estas pruebas permitirán recopilar datos críticos para futuras misiones y mejorar la seguridad y eficiencia de Starship.