Feroz incendio en Villa Soldati: dos personas fueron asistidas por inhalación de humo







El siniestro, ocurrido en una casa de la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera, comenzó durante la madrugada y provocó la destrucción total de la vivienda.

Un feroz incendio, que se desató en una vivienda durante la madrugada de este lunes en Villa Soldati, causó la preocupación de los vecinos. Dos personas mayores fueron asistidas por inhalación de humo, pero están fuera de peligro.

El siniestro ocurrió en un PH situado en la calle San Pedrito 2925, entre Itaqui y Fructoso Rivera. Una vez desatado el incendio, llegaron al lugar al menos cuatro dotaciones de Bomberos y personal del SAME que atendieron a las mujeres de 80 y 70 años, aunque no debieron ser trasladadas a algún hospital.

Las llamas comenzaron en una de las viviendas y rápidamente se propagaron de manera tal que alcanzaron varios metros y se expandieron por toda la casa e incluso hasta alcanzar a la casa continua. Tras una hora de trabajo por parte de los bomberos, el incendio logró ser controlado, aunque la casa donde comenzó el siniestro tiene destrucción total.

video incendio villa soldati @Nnicolas103 Por su parte, el tránsito en la zona quedó completamente cortado y alertaron a los vecinos con los cuidados por inhalación de humo producto a la expansión del mismo que fue de gran cantidad.

Ahora, comenzarán las tareas investigativas para lograr de averiguar la causa del incendio y si se trató de un desperfecto por alguna combustión por calefacción.