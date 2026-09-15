ANMAT prohibió productos médicos de una empresa e inhibió sus actividades productivas

La medida alcanza a Ripezzi SRL, que además quedó con sus actividades productivas inhibidas preventivamente. El organismo detectó presuntos incumplimientos y ventas durante un período en el que regía una prohibición.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización de todos los productos médicos importados por Ripezzi SRL y ordenó la inhibición preventiva de sus actividades productivas.

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La decisión fue oficializada mediante la Disposición 5726/2026, a partir de una reinspección realizada en el establecimiento de la empresa, ubicado en Álvarez Thomas 667, en la Ciudad de Buenos Aires, para verificar si habían sido corregidas observaciones realizadas durante una inspección anterior.

El organismo ya había dispuesto medidas contra la firma luego de constatar que continuaba desarrollando actividades después del cese de funciones de su directora técnica, sin contar con un nuevo director técnico designado. En ese momento se había ordenado la suspensión preventiva de su certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y la prohibición de uso, comercialización y distribución de sus productos importados.

En la nueva inspección, ANMAT señaló que la empresa exhibió documentación que confirmaría la venta de productos médicos durante el período en que regía la prohibición . También indicó que al momento del procedimiento no contaba con documentación que respaldara el retiro del mercado que había sido ordenado.

A esto se sumaron presuntos incumplimientos vinculados con el sistema de calidad. Según la disposición, la firma no habría implementado de manera completa los registros de trazabilidad, almacenamiento y control de stock, ni habría realizado todas las adecuaciones indicadas en la inspección anterior.

El organismo también detectó presuntas irregularidades relacionadas con la tecnovigilancia, entre ellas la falta de determinados registros obligatorios, problemas de trazabilidad y reclamos y la ausencia de un director técnico para esa actividad.

Ante esta situación, ANMAT dispuso la inhibición preventiva de las actividades productivas de Ripezzi SRL, prohibió el uso y comercialización de todos los productos médicos importados por la firma y ordenó la instrucción de un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico.

La disposición aclara que las medidas fueron adoptadas con el objetivo de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados.

Por otra parte, ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un monitor de presión arterial ambulatoria de la marca Spacelabs Healthcare, modelo 90227 On Track Monitor ABP.

La medida se tomó luego de que la empresa titular, Driplan SA, denunciara el hurto del equipo, ocurrido el 18 de mayo en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una unidad individualizada con el número de serie 227-014648, cuyo estado y condición actual se desconocen.

Finalmente, el organismo levantó la inhibición de la actividad de importación que pesaba sobre Glam Distribuciones SRL. La firma había sido inhibida en abril por irregularidades relacionadas con la firma de quien ejercía la dirección técnica en determinados avisos de importación.

Tras presentar la documentación requerida y subsanar los incumplimientos observados, ANMAT consideró procedente levantar la medida.