Quién es y a qué se dedica Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo y protagonista del choque en Palermo

Es hijo del fallecido empresario teatral y televisivo y lleva décadas ligado a la televisión y el teatro. Qué hizo durante el choque ocurrido en Palermo .

El hijo de Gerardo Sofovich comenzó a trabajar en la industria del espectáculo desde adolescente y desarrolló una extensa carrera como productor.

Gustavo Sofovich quedó en el centro de la escena este martes después de protagonizar un choque con una moto en el barrio porteño de Palermo . El productor circulaba por la zona de Salguero y Martín Coronado cuando se produjo el impacto con una motocicleta en la que viajaban dos trabajadores gastronómicos. Una joven de 23 años sufrió una lesión en un brazo y fue trasladada al Hospital Rivadavia.

El episodio generó confusión durante más de dos horas porque Sofovich permaneció dentro de su vehículo mientras la Policía de la Ciudad realizaba el procedimiento. Finalmente, se sometió al test de alcoholemia, que dio negativo. Luego explicó ante los medios que había sido él mismo quien llamó al 911 y negó haberse "atrincherado" en el auto. También aseguró que el vehículo no es blindado, sino que tiene vidrios reforzados .

Gustavo Sofovich nació el 18 de marzo de 1968 y es hijo del histórico productor, director y conductor Gerardo Sofovich. Desde muy chico estuvo vinculado al mundo del espectáculo y creció entre los teatros y estudios de televisión donde trabajaba su padre. En una entrevista recordó que comenzó a trabajar durante su adolescencia y que pasó por distintas tareas dentro de la industria.

Su recorrido profesional incluyó tareas detrás de escena, producción teatral y televisión. Según contó, después de dejar el colegio secundario comenzó a trabajar en los teatros de su padre, pasó por la regiduría y la boletería y llegó a encargarse de la liquidación de entradas de distintos teatros durante las temporadas de verano. En 1989 comenzó a trabajar en el área de ventas de la productora de Gerardo Sofovich.

Sofovich es productor teatral y televisivo . Su nombre quedó especialmente asociado a la continuidad de algunos de los formatos creados por su padre, entre ellos Polémica en el bar , programa que produjo durante distintas etapas y que se convirtió en uno de los principales vínculos entre el legado de Gerardo Sofovich y su propia carrera.

Del teatro y la televisión a los espectáculos infantiles: el recorrido profesional de Gustavo Sofovich, hijo del histórico Gerardo Sofovich.

A lo largo de su trayectoria también trabajó en proyectos vinculados al entretenimiento infantil. En los años 90 representó a Disney en Argentina en áreas relacionadas con música, discos y juguetes y participó en proyectos como Reina en colores y producciones teatrales para chicos. Él mismo explicó que se especializó en el desarrollo integral de espectáculos infantiles, desde las obras hasta el merchandising y los discos.

El peso del apellido Sofovich

La carrera de Gustavo estuvo inevitablemente atravesada por el apellido familiar. Su padre, Gerardo Sofovich, fue una de las figuras centrales del espectáculo argentino durante décadas y estuvo detrás de programas, obras teatrales y películas que marcaron la televisión y el teatro local.

Gustavo, sin embargo, construyó su propio recorrido dentro de esa industria. En distintas entrevistas contó que desde niño transitó los camarines y escenarios donde trabajaban figuras como Jorge Porcel, Fidel Pintos y Juan Carlos Altavista. Esa experiencia temprana terminó convirtiéndose en su principal formación profesional.

El choque en Palermo: qué pasó

El episodio que volvió a poner su nombre en las noticias ocurrió minutos después de las 5 de la mañana. Según relató el propio Sofovich, circulaba por Salguero cuando la moto intentó sobrepasarlo por la derecha, se produjo el contacto y los ocupantes terminaron cayendo al asfalto. El conductor resultó ileso y la joven que viajaba como acompañante fue trasladada al hospital.

Sofovich aseguró que llamó inmediatamente al 911 y que permaneció dentro del vehículo mientras esperaba que finalizaran los procedimientos. Cerca de las 7.30 se realizó el test de alcoholemia, que dio 0, y posteriormente firmó el acta correspondiente al accidente antes de retirarse del lugar.

El productor también sostuvo que el accidente fue responsabilidad de ambos conductores y cuestionó la interpretación que se había hecho de su permanencia dentro del vehículo. "No estuve atrincherado", afirmó después del operativo policial.