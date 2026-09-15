Qué encontró la Policía durante los operativos en la casa de L-Gante

El cantante enfrenta una causa vinculada a un allegado por hechos ocurridos en Moreno y llega a esta instancia con antecedentes, entre ellos una condena a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas dictada en octubre de 2024.

En los tres allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Elián Ángel Valenzuela, conocido como " L-Gante " y a personas de su entorno , la Policía secuestró una BMW X5 y tres teléfonos celulares . Los procedimientos se llevaron a cabo en dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y en otro domicilio de General Rodríguez, en el marco de una investigación por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio .

El operativo fue realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones ( DDI ) Moreno-General Rodríguez , junto con personal de la Policía Departamental de Seguridad de la zona. La medida fue ordenada por la Justicia e intervino la UFI N° 10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano , y el Juzgado de Garantías N° 2.

La camioneta BMW quedó bajo custodia de los investigadores porque, de acuerdo con las actuaciones, habría sido utilizada por Valenzuela durante uno de los episodios que dieron origen a la denuncia. En tanto, los tres celulares serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con los hechos investigados.

A raíz de los procedimientos, L-Gante, de 26 años, y otro joven identificado como E. J. A. C., también de 26, fueron notificados de que están formalmente imputados. La investigación contempla los delitos de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el empleo de un arma de fuego y violación de domicilio , considerados en concurso real.

El expediente comenzó a partir de la denuncia presentada por una mujer de 23 años que aseguró haber sido intimidada para que dejara la vivienda que ocupaba . Según la investigación, un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del cantante, habría intervenido inicialmente en las amenazas y le habría exigido que abandonara el inmueble en nombre de “La Mafilia”.

De acuerdo con la denuncia, días después Valenzuela se presentó en el lugar acompañado por aproximadamente diez personas. El grupo habría ingresado al patio de la propiedad luego de abrir el portón y, según el relato incorporado a la causa, algunos de los presentes exhibieron armas para intimidar a quienes se encontraban allí. En una segunda ocasión, uno de los acompañantes habría mostrado nuevamente un arma desde el interior de un vehículo.

Los agentes analizaron imágenes de cámaras de seguridad y realizaron tareas de inteligencia en la zona. Ese trabajo permitió establecer qué vehículos habrían estado involucrados e identificar a personas relacionadas con el episodio.

La fiscal Toscano deberá ahora analizar el resultado de los allanamientos y los peritajes sobre los dispositivos electrónicos antes de definir las próximas medidas dentro del expediente.

Los antecedentes judiciales de L-Gante

La nueva investigación se suma a los antecedentes judiciales que tiene Valenzuela. En octubre de 2024, el cantante recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. Aquella causa también había incluido un episodio ocurrido en 2022, cuando un vecino lo denunció por una supuesta amenaza con un arma y, tras un allanamiento, fue encontrada una réplica.

En otro tramo de ese proceso se analizaron los hechos por los que L-Gante había sido detenido en junio de 2023 y permaneció casi tres meses privado de su libertad. En ese juicio, el juez Ignacio Racca lo absolvió de la acusación por privación ilegítima de la libertad y tampoco consideró probado que hubiera utilizado un arma de fuego en ese episodio.