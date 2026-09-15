El Gobierno aceptó la renuncia de Santiago Muzio como director de la Casa Argentina en París y designó a Alfredo Soto como su reemplazante + Agregar ámbito en









Santiago Muzio dejó el cargo a partir del 7 de septiembre. En su lugar asumirá el abogado Alfredo Mario Soto, a partir del 8 de septiembre y por un período de tres años.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 341/2026, mediante la cual se aceptó la renuncia del abogado Santiago María Guillermo Adolfo Muzio al cargo de director de la Fundación Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París, República Francesa, con efecto a partir del 7 de septiembre de 2026.

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La resolución, firmada por la ministra Pettovello, designó en su reemplazo al abogado Alfredo Mario Soto, quien asumirá el cargo a partir del 8 de septiembre de 2026 y por el término de tres años, de conformidad con lo establecido en el artículo 8°, inciso 2) de la Reglamentación del Estatuto de la Fundación, aprobada por el Decreto N° 1155/82.

Según el texto oficial, el cargo de director había quedado vacante tras la renuncia de Muzio, y fue el Secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano quien propuso a Soto para ocupar la función, al considerar que reúne las condiciones necesarias para desempeñarla.

La salida de Muzio se conoció el sábado 13 de septiembre y se produjo luego de una gestión marcada por cuestionamientos de residentes, académicos y autoridades francesas, entre ellos denuncias por persecución ideológica, restricciones a estudiantes y el manejo de fondos y obras edilicias de la institución.

Uno de los focos de la polémica fue el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, instalada en la Casa Argentina desde 2022, que dejó de estar en su lugar desde febrero de este año sin que se informara su paradero.

El 30 de julio, el Ayuntamiento de París había solicitado al canciller francés, Jean-Noël Barrot, la apertura de una investigación sobre la administración de Muzio. La renuncia se dio a pocos días de una visita prevista del presidente Javier Milei a Francia y de la Semana Argentina en París.

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