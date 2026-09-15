Parques Nacionales extendió el plazo para resolver las solicitudes de retiro voluntario

La Administración de Parques Nacionales prorrogó hasta el 30 de septiembre el período para aceptar o rechazar las adhesiones al sistema correspondiente a 2026, debido al recambio de autoridades del Directorio.

La extensión fue fundamentada en el recambio de autoridades del Directorio de la Administración de Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales (APN) extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para resolver las solicitudes de adhesión al Sistema de Retiro Voluntario correspondiente al Ejercicio 2026 , según una resolución publicada en el Boletín Oficial.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución 32/2026, que amplió de manera excepcional el plazo previsto originalmente para aceptar o rechazar las solicitudes presentadas por los trabajadores del organismo.

El sistema de retiro voluntario había sido aprobado por el Directorio de la APN mediante una resolución del 19 de junio pasado. La normativa establecía un plazo máximo de 30 días corridos desde el cierre del período de adhesión para resolver las solicitudes.

La extensión fue fundamentada en el recambio de autoridades del Directorio de la Administración de Parques Nacionales , dispuesto mediante los decretos 960, 961, 962 y 963, todos del 8 de septiembre.

Según la resolución, la modificación busca garantizar la intervención de las autoridades competentes en el tratamiento de las solicitudes que se encuentran en trámite.

La prórroga alcanza exclusivamente al plazo para resolver las adhesiones y no modifica los requisitos, condiciones, criterios de evaluación ni las demás disposiciones del Sistema de Retiro Voluntario.

La Dirección General de Recursos Humanos continuará con la tramitación de los expedientes de acuerdo con el procedimiento establecido para el régimen.

La resolución lleva la firma del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, y entró en vigencia desde el momento de su dictado, el 11 de septiembre.