¿ANSES actualiza el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025? Esto decidió el gobierno

El organismo previsional informó los haberes correspondientes a las asignaciones familiares del décimo mes del año.

El gobierno comunicó los montos de la AUH para octubre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para octubre 2025 . Los ajustes en los beneficios buscan garantizar el acceso a recursos básicos para familias con hijos menores de edad. Los ingresos totales por hogar superarán los $200.000 según la cantidad de hijos y la situación particular de cada grupo familiar.

Los beneficios incluyen la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Estos refuerzos se acreditan de manera automática y buscan cubrir necesidades alimentarias y de salud. La actualización de los montos responde a la política de protección social vigente.

La AUH general para octubre 2025 asciende a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años . Las familias reciben el 80% del monto de manera directa, equivalente a $93.800,77. El 20% restante se acumula y se libera una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto actualizado alcanza los $402.831,1 1. Las familias perciben mensualmente $322.264,88, mientras que el saldo se libera al cumplir con los requisitos de documentación.

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar?

Los montos de la Tarjeta Alimentar para octubre 2025 quedan establecidos de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres o más hijos.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días suma $44.230 adicionales. Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la asignación por embarazo, y está destinado a madres embarazadas y familias con niños de hasta 3 años.

Los ingresos totales de las familias en octubre 2025, considerando la AUH y la Tarjeta Alimentar, quedan distribuidos de la siguiente forma:

Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH neta) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.

Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH neta) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH neta) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

En hogares con al menos un menor de 3 años, el ingreso total se incrementa aún más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El cronograma de pagos de ANSES para septiembre de 2025 sigue la distribución habitual según la terminación del DNI. Las fechas de cobro para la AUH y la Tarjeta Alimentar son las siguientes:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas