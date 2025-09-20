Sigue el alerta naranja por lluvias en el AMBA: lluvias, inestabilidad y cómo seguirá el tiempo en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene la expectativa luego de un viernes marcado por el paso de las lluvias. Rige la alerta naranja por lluvias y además el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó alerta amarilla por tormentas, lluvias y Zonda para 11 provincias.

El sitio Meteored adelantó que se espera un sábado muy inestable en el centro del así mientras en Buenos Aires sigue la alerta naranja.

El inicio del sábado estará marcado por una probabilidad media de tormentas aisladas, con una variabilidad de entre el 10 y el 40% hasta el mediodía y ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Cerca de la tarde, se prevén tormentas más fuertes que seguirían en curso durante la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1969351566814568749&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Sábado 20 muy inestable en el centro de la Argentina: 5 provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen el alerta naranja .



Además habrá nevadas, lluvias y fuertes vientos en otros puntos del país.



Más infohttps://t.co/kXBT34bJ1h pic.twitter.com/kKrUvrSDIN — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) September 20, 2025

Desde el lunes se prevé una pequeña mejora con lluvias y temperaturas en los rangos habituales para esta época del año, con registros entre los 10° y los 20.

Alerta por tormentas, lluvias, y Zonda

El organismo emitió alerta amarilla y naranja por una serie de fenómenos. En primer lugar, se esperan tormentas para Corrientes, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, junto a San Luis y el centro de La Pampa, con valores acumulados de entre 20 y 60 mm.

La gravedad de las tormentas pueden aumentar para Entre Ríos, sur de Santa Fe, San Luis y norte de La Pampa, junto a toda la provincia de Buenos Aires. En estas zonas se prevé que la lluvia llegue a acumular entre 40 y 80 mm.

También se sumará una alarma amarilla por lluvias para el norte de Neuquén, junto a Río Negro y Chubut. Sobre este sector el organismo detalló que en las zonas cordilleranas se espera una acumulación de 10 y 30 mm, mientras en la meseta de 10 y 20mm.