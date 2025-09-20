Controlá la calidad del aire que respirás con tu celular: el invento que cuida tu salud







Un dispositivo simple, accesible y compacto para cuidar el sistema respiratorio y el bienestar de millones.

El aire que respiramos es clave para nuestra salud, bienestar y capacidad de funcionar bien cada día. Pero muchas veces no nos damos cuenta de lo contaminado que puede estar hasta que los efectos ya se sienten: fatiga, dificultad para concentrarse, irritaciones o hasta enfermedades respiratorias que afectan a millones.

Tener información en tiempo real sobre qué tan limpio o sucio es el aire que nos rodea puede marcar una gran diferencia en cómo vivimos y qué decisiones tomamos para protegernos. Ahí es donde entra Halo Air, un dispositivo portátil inteligente que se adhiere al teléfono y permite medir diversos contaminantes ambientales al instante.

Halo Air es un sensor portátil de calidad del aire diseñado para adherirse al teléfono y medir en tiempo real contaminantes ambientales. Tiene varios sensores integrados: mide dióxido de carbono, partículas finas, compuestos orgánicos volátiles, temperatura y humedad.

En cuanto al diseño, es bastante compacto y liviano, pensado para que no moleste cuando lo llevás en el uso cotidiano. Se recarga por USB-C, no usa baterías descartables, lo que lo hace más cómodo y sostenible. También incluye modos de ahorro de energía, por ejemplo cuando detecta que está en un bolsillo, bolsa u otro espacio cerrado, reduce o pausa el muestreo para conservar batería.

Respecto a los rangos de detección, Halo Air está preparado para captar desde niveles relativamente bajos de contaminación hasta situaciones bastante intensas. Por ejemplo, CO desde valores de aire fresco hasta varios miles de ppm (partículas por millón). Si bien todavía no está establecido el precio, está habilitada la pre-compra por Kickstarter con un descuento del 30% del valor que se estima que saldrá al mercado.

Un dispositivo que ayudará a millones a respirar mejor.

