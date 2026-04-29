Olvidate de prender el fuego: el nuevo invento que te dará el sabor de la parrilla sin esfuerzo

Una propuesta innovadora cambia la forma de cocinar en casa y ofrece una experiencia distinta sin tener que salir de la comodidad del hogar.

Ya no importa si no tenés espacio, este invento te va a permitir contar con una parrilla en donde sea que la necesites.

Disfrutar de un buen asado ya no depende de tener un patio con parrilla al alcance. En el último tiempo, surgieron algunos inventos que buscan replicar esa experiencia clásica con soluciones más prácticas y pensadas para ser adaptadas a los espacios chicos, como la cocina de tu departamento .

En ese contexto aparece un equipo que aprovecha sus componentes tecnológicos y su diseño compacto para resolver el desafío de lograr ese gusto tan característico sin complicarse ni tener que hacer una gran preparación previa. La idea busca simplificar todo el proceso, pero sin resignar la calidad del sabor.

El dispositivo apuesta por un sistema de cocción por infrarrojos que reemplaza el método tradicional. En lugar de calentar el aire alrededor, dirige la energía directamente a los alimentos, lo que permite cocinarlo de manera mucho más pareja, desde la superficie hasta el interior, sin zonas quemadas ni partes crudas.

Cuenta con un mecanismo de doble fuente de calor que actúa desde ambos lados, lo que permite que pueda cocinar hasta cuatro veces más rápido que un ahumador convencional. Por si fuera poco, el precalentamiento se activa en apenas 0,2 segundos.

Además, cuenta con un asistente inteligente. Un escáner integrado identifica cerca de 40 tipos de alimentos y analiza las características como su peso, grosor y tamaño. Con esa información, el equipo ajusta automáticamente el tiempo y la temperatura sin tener que hacer una intervención manual. También incorpora un sistema interno que permite sumar aroma ahumado. El equipo distribuye el humo dentro de una cámara sellada para lograr ese toque típico sin que el humo invada el ambiente.

El equipo ofrece tres modos de funcionamiento. Uno funciona como horno cerrado, con temperaturas de hasta 230 °C, perfecto para cocciones más lentas o preparaciones como pizzas. Otro alcanza los 270 °C con tapa semiabierta, pensado para carnes y cortes más intensos. El tercero, con tapa abierta, llega a 250 °C y sirve para vegetales o platos compartidos.

Parrilla IA Con ayuda de IA, este invento cocina tu comida de manera uniforme, mientras que evita que tu casa se llene de humo. Gentileza - Cozytime

Sin humo y en minutos: las principales ventajas del producto

Una de las mayores ventajas es la posibilidad de cocinar en los espacios interiores sin generar humo. Esto permite usar el equipo en departamentos, balcones o incluso en viajes, sin necesidad de tener una ventilación especial. A esto se le suma su tamaño compacto, con medidas de 374 x 308 x 176,5 mm y un peso de 6,5 kilos, que es muy fácil de transportar y guardar.

Su capacidad alcanza para dos cortes de carne, seis salchichas o una pizza de 18 centímetros por tanda y su diseño simplifica la limpieza, ya que las piezas que entran en contacto con la comida son de acero inoxidable, desmontables y aptas para lavavajillas. El resto del equipo solo necesita de una limpieza básica ocasional.

Otro punto importante es su durabilidad. El sistema de infrarrojos está diseñado para unas 12.000 horas de uso, lo que equivale a más de 16 años si se utiliza solo dos horas por día. También suma conectividad, a través de una aplicación móvil se puede seguir el proceso de cocción, ajustar loa parámetros y acceder a las recetas. Incluso permite cargar configuraciones propias para repetir tus preparaciones favoritas.

En términos de rendimiento, el equipo admite cortes de hasta 6 centímetros de grosor y puede trabajar con carne congelada, aunque en ese caso el tiempo de cocción aumenta. La distribución del calor evita que los jugos se pierdan, ayudando a mantener la textura y el sabor.