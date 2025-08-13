ANSES: así quedan los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre 2025 con el nuevo aumento







El INDEC reveló de cuánto fue la inflación de julio 2025 y a cuánto pasarán las prestaciones del organismo.

Conoce cuánto vas a cobrar en septiembre 2025 por las asignaciones familiares de ANSES.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer de cuánto fue la inflación registrada en julio de 2025, un dato clave que sirve de referencia para los ajustes en las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este indicador es particularmente relevante para la actualización de haberes y beneficios que dependen de la variación de precios, garantizando que las prestaciones mantengan su valor real frente a la inflación.

Estas actualizaciones buscan acompañar el incremento del costo de vida y brindar un alivio económico a las familias beneficiarias, en especial aquellas con menores ingresos que dependen de este ingreso complementario para cubrir gastos esenciales.

auh-infancias.jpg La inflación de julio 2025 Según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la inflación correspondiente a julio 2025 fue de 1,9%. Este indicador refleja la variación promedio de los precios de bienes y servicios de consumo masivo en el país, y constituye una de las principales referencias para evaluar el comportamiento de la inflación mes a mes.

Por otra parte, la inflación interanual, es decir, la variación acumulada en los últimos doce meses, se ubicó en el 41,3%. Este dato permite dimensionar el impacto sostenido que ha tenido el aumento de precios sobre la economía doméstica a lo largo del último año, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares y sirviendo como insumo clave para la toma de decisiones en materia de política económica y social.

Monto de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025 La ANSES actualizó las asignaciones familiares, que comenzarán a regir a partir de septiembre. Estos montos, que se ajustan siguiendo la variación de precios, buscan acompañar el incremento del costo de vida y brindar un mayor respaldo económico a las familias beneficiarias.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72

Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad: $374.670,30

Asignación Familiar por Hijo: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98 Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40 Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36 Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29 Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77

Asignación Familiar por Prenatal: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98 Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62 Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41 Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.109,89

Asignación por Maternidad: Depende de la remuneración bruta

Asignación Familiar por Nacimiento: $67.062,91

Asignación Familiar por Adopción: $401.004,96

Asignación Familiar por Matrimonio: $100.421,34

Asignación Familiar por Cónyuge: $13.955,90

Ayuda Escolar Anual: $86.615,00

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad: $86.615,00

