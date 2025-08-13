Jubilados y pensionados de Córdoba: cuándo se cobrará el bono de $100.000







Los jubilados y las jubiladas de Córdoba recibirán una suma adicional con el cobro de sus haberes de este mes.

Buenas noticias para los beneficiarios cordobeses.

El gobierno de Córdoba, a través de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció, junto con el calendario de pagos del mes de agosto, la suma de 100.000 pesos de bono para todos los jubilados y pensionados del territorio provincial. El beneficio alcanzará a los que perciban un haber de hasta 1.300.000 mensuales.

Este bono está financiado con recursos propios de la provincia que consiguió gracias al reclamo que se llevó a la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales. Se mantendrá mientras Nación siga enviando esos recursos que, por ley, le corresponden a Córdoba.

Gobierno de Córdoba Importante medida del gobierno de Córdoba que favorece a Jubilados. El Gobierno de Córdoba anunció el día de cobro del bono para jubilados Además del considerable aumento en el haber mínimo, el gobierno de Llaryora anunció este bono de 100.000 pesos de carácter bimestral que será otorgado a los jubilados el día 15 de agosto de 2025. Este bono se suma al aumento del 84,2% que implementó la Provincia desde Julio.

Gracias a estas medidas, la jubilación mínima aumentó de 380.000 pesos mensuales hasta $700.000 y, además, los beneficiarios recibirán una suma fija de $100.000, por lo menos todos aquellos que cobren hasta 1.300.000 pesos de bolsillo por mes.

Temas Jubilados

Córdoba