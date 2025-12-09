SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de diciembre 2025 - 09:15

ANSES comienza con los depósitos de los aguinaldos hoy, 9 de diciembre 2025

Las personas que reciben prestaciones estatales van a gozar de incrementos y beneficios adicionales durante el último mes del año.

Los pagos de ANSES en diciembre se elevarán gracias al aguinaldo y el bono.

Los pagos de ANSES en diciembre se elevarán gracias al aguinaldo y el bono.

Diciembre llega con buenas noticias para quienes dependen de los ingresos previsionales, ya que el mes incluye aumentos y pagos extra. Todos los grupos cobrarán montos más altos, gracias a que la acreditación del aguinaldo se suma al bono y a la actualización.

Para este mes, las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono extraordinario, que les permita alcanzar este monto final.

Informate más
jubilados anses.jpg

Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,34%. Con este ajuste, quienes perciben la jubilación mínima cobran $581.319,39 al sumar el bono de $70.000 y el aguinaldo.

Para quienes tienen haberes inferiores a $410.879,59, se entrega un refuerzo proporcional que compensa la diferencia hasta llegar a ese piso.

Los montos de diciembre con el bono y aguinaldo quedan de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $479.055,51.

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez es de $427.923,57.

  • Pensión Madre de 7 hijos queda en $581.319,39.

  • Jubilación Máxima queda en $3.440.695,38.

En paralelo, las asignaciones familiares y universales también tienen actualización del 2,34%:

  • AUH queda en $122.492.

  • AUH por hijo con discapacidad alcanza $398.853.

  • Asignación Familiar por Hijo queda en $61.252.

  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad llega a $199.434.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para este período, ANSES toma el valor actualizado con el ajuste del 2,34%.

El depósito se realiza de manera automática

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

El calendario se ordena según el tipo de prestación y la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI 0: 9/12
  • DNI 1: 10/12
  • DNI 2 y 3: 11/12
  • DNI 4 y 5: 12/12
  • DNI 6 y 7: 15/12
  • DNI 8 y 9: 16/12

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 17/12
  • DNI 2 y 3: 18/12
  • DNI 4 y 5: 19/12
  • DNI 6 y 7: 22/12
  • DNI 8 y 9: 23/12

Asignación Familiar por Hijo y AUH

  • DNI 0: 9/12
  • DNI 1: 10/12
  • DNI 2: 11/12
  • DNI 3: 12/12
  • DNI 4: 15/12
  • DNI 5: 16/12
  • DNI 6: 17/12
  • DNI 7: 18/12
  • DNI 8: 19/12
  • DNI 9: 22/12

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10/12
  • DNI 1: 11/12
  • DNI 2: 12/12
  • DNI 3: 15/12
  • DNI 4: 16/12
  • DNI 5: 17/12
  • DNI 6: 18/12
  • DNI 7: 19/12
  • DNI 8: 22/12
  • DNI 9: 23/12

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15/12
  • DNI 2 y 3: 16/12
  • DNI 4 y 5: 17/12
  • DNI 6 y 7: 18/12
  • DNI 8 y 9: 19/12

La Asignación por Maternidad se paga el primer día del calendario para todas las terminaciones.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Primera quincena: 10/12 al 12/01
  • Segunda quincena: 22/12 al 12/01

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 9/12
  • DNI 2 y 3: 10/12
  • DNI 4 y 5: 11/12
  • DNI 6 y 7: 12/12
  • DNI 8 y 9: 12/12

Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias