Diciembre llega con buenas noticias para quienes dependen de los ingresos previsionales, ya que el mes incluye aumentos y pagos extra. Todos los grupos cobrarán montos más altos, gracias a que la acreditación del aguinaldo se suma al bono y a la actualización.
ANSES comienza con los depósitos de los aguinaldos hoy, 9 de diciembre 2025
Las personas que reciben prestaciones estatales van a gozar de incrementos y beneficios adicionales durante el último mes del año.
Para este mes, las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono extraordinario, que les permita alcanzar este monto final.
Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,34%. Con este ajuste, quienes perciben la jubilación mínima cobran $581.319,39 al sumar el bono de $70.000 y el aguinaldo.
Para quienes tienen haberes inferiores a $410.879,59, se entrega un refuerzo proporcional que compensa la diferencia hasta llegar a ese piso.
Los montos de diciembre con el bono y aguinaldo quedan de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $479.055,51.
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez es de $427.923,57.
Pensión Madre de 7 hijos queda en $581.319,39.
Jubilación Máxima queda en $3.440.695,38.
En paralelo, las asignaciones familiares y universales también tienen actualización del 2,34%:
AUH queda en $122.492.
AUH por hijo con discapacidad alcanza $398.853.
Asignación Familiar por Hijo queda en $61.252.
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad llega a $199.434.
Cómo se calcula el aguinaldo
El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para este período, ANSES toma el valor actualizado con el ajuste del 2,34%.
El depósito se realiza de manera automática
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
El calendario se ordena según el tipo de prestación y la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI 0: 9/12
- DNI 1: 10/12
- DNI 2 y 3: 11/12
- DNI 4 y 5: 12/12
- DNI 6 y 7: 15/12
- DNI 8 y 9: 16/12
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 17/12
- DNI 2 y 3: 18/12
- DNI 4 y 5: 19/12
- DNI 6 y 7: 22/12
- DNI 8 y 9: 23/12
Asignación Familiar por Hijo y AUH
- DNI 0: 9/12
- DNI 1: 10/12
- DNI 2: 11/12
- DNI 3: 12/12
- DNI 4: 15/12
- DNI 5: 16/12
- DNI 6: 17/12
- DNI 7: 18/12
- DNI 8: 19/12
- DNI 9: 22/12
Asignación por Embarazo
- DNI 0: 10/12
- DNI 1: 11/12
- DNI 2: 12/12
- DNI 3: 15/12
- DNI 4: 16/12
- DNI 5: 17/12
- DNI 6: 18/12
- DNI 7: 19/12
- DNI 8: 22/12
- DNI 9: 23/12
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: 15/12
- DNI 2 y 3: 16/12
- DNI 4 y 5: 17/12
- DNI 6 y 7: 18/12
- DNI 8 y 9: 19/12
La Asignación por Maternidad se paga el primer día del calendario para todas las terminaciones.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
- Primera quincena: 10/12 al 12/01
- Segunda quincena: 22/12 al 12/01
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 9/12
- DNI 2 y 3: 10/12
- DNI 4 y 5: 11/12
- DNI 6 y 7: 12/12
- DNI 8 y 9: 12/12
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01
