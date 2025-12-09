ANSES comienza con los depósitos de los aguinaldos hoy, 9 de diciembre 2025 + Seguir en









Las personas que reciben prestaciones estatales van a gozar de incrementos y beneficios adicionales durante el último mes del año.

Los pagos de ANSES en diciembre se elevarán gracias al aguinaldo y el bono.

Diciembre llega con buenas noticias para quienes dependen de los ingresos previsionales, ya que el mes incluye aumentos y pagos extra. Todos los grupos cobrarán montos más altos, gracias a que la acreditación del aguinaldo se suma al bono y a la actualización.

Para este mes, las jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono extraordinario, que les permita alcanzar este monto final.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre Las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un incremento del 2,34%. Con este ajuste, quienes perciben la jubilación mínima cobran $581.319,39 al sumar el bono de $70.000 y el aguinaldo.

Para quienes tienen haberes inferiores a $410.879,59, se entrega un refuerzo proporcional que compensa la diferencia hasta llegar a ese piso.

Los montos de diciembre con el bono y aguinaldo quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor queda en $479.055,51 .

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez es de $427.923,57 .

Pensión Madre de 7 hijos queda en $581.319,39 .

Jubilación Máxima queda en $3.440.695,38. En paralelo, las asignaciones familiares y universales también tienen actualización del 2,34%: AUH queda en $122.492.

AUH por hijo con discapacidad alcanza $398.853.

Asignación Familiar por Hijo queda en $61.252.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad llega a $199.434. Cómo se calcula el aguinaldo El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para este período, ANSES toma el valor actualizado con el ajuste del 2,34%. El depósito se realiza de manera automática Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El calendario se ordena según el tipo de prestación y la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12 Asignación Familiar por Hijo y AUH DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2: 11/12

DNI 3: 12/12

DNI 4: 15/12

DNI 5: 16/12

DNI 6: 17/12

DNI 7: 18/12

DNI 8: 19/12

DNI 9: 22/12 Asignación por Embarazo DNI 0: 10/12

DNI 1: 11/12

DNI 2: 12/12

DNI 3: 15/12

DNI 4: 16/12

DNI 5: 17/12

DNI 6: 18/12

DNI 7: 19/12

DNI 8: 22/12

DNI 9: 23/12 Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 15/12

DNI 2 y 3: 16/12

DNI 4 y 5: 17/12

DNI 6 y 7: 18/12

DNI 8 y 9: 19/12 La Asignación por Maternidad se paga el primer día del calendario para todas las terminaciones. Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) Primera quincena: 10/12 al 12/01

Segunda quincena: 22/12 al 12/01 Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 9/12

DNI 2 y 3: 10/12

DNI 4 y 5: 11/12

DNI 6 y 7: 12/12

DNI 8 y 9: 12/12 Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones: 9/12 al 12/01

Temas ANSES