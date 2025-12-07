Diciembre es un gran mes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) porque el combo de haberes actualizados, bono extraordinario y aguinaldo incrementa el ingreso habitual. Tanto los jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones pueden acceder.
Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre
El organismo confirmó los depósitos para beneficiarios, con aumentos y extras para todos los programas vigentes.
El beneficio exclusivo de ANSES para jubilados que se suma a sus haberes: no es el bono ni aguinaldo
Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES, según el número de DNI
Las fechas del calendario del organismo quedaron establecidas según tipo de prestación y el último número del documento.
Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre 2025
Con el ajuste aplicado, los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones quedan fijados de esta manera:
Jubilación mínima: $340.879,59
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67
Pensión No Contributiva: $238.615,70
Para quienes acceden a asignaciones familiares, los ingresos también recibieron la actualización correspondiente:
Asignación Universal por Hijo: $122.492 por menor
Asignación por hijo con discapacidad: $398.853
Asignación Familiar por Hijo: $61.252
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $199.434
Quiénes cobran el aguinaldo
Para diciembre se incluye el pago del aguinaldo junto con el haber mensual. Además, quienes perciben haberes bajos y cumplen con los requisitos, reciben un bono extra de $70.000.
Con esos complementos, las prestaciones quedan así:
Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,39
PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51
Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $427.923,57
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
