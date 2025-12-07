SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de diciembre 2025 - 09:45

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre

El organismo confirmó los depósitos para beneficiarios, con aumentos y extras para todos los programas vigentes.

La ANSES se prepara para empezar con los pagos de diciembre.

La ANSES se prepara para empezar con los pagos de diciembre.

Diciembre es un gran mes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) porque el combo de haberes actualizados, bono extraordinario y aguinaldo incrementa el ingreso habitual. Tanto los jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones pueden acceder.

Las fechas del calendario del organismo quedaron establecidas según tipo de prestación y el último número del documento.

Informate más
ANSES.jpg

Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre 2025

Con el ajuste aplicado, los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones quedan fijados de esta manera:

  • Jubilación mínima: $340.879,59

  • Jubilación máxima: $2.293.796,92

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67

  • Pensión No Contributiva: $238.615,70

Para quienes acceden a asignaciones familiares, los ingresos también recibieron la actualización correspondiente:

  • Asignación Universal por Hijo: $122.492 por menor

  • Asignación por hijo con discapacidad: $398.853

  • Asignación Familiar por Hijo: $61.252

  • Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $199.434

Quiénes cobran el aguinaldo

Para diciembre se incluye el pago del aguinaldo junto con el haber mensual. Además, quienes perciben haberes bajos y cumplen con los requisitos, reciben un bono extra de $70.000.

Con esos complementos, las prestaciones quedan así:

  • Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,39

  • PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51

  • Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $427.923,57

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias