Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre + Seguir en









El organismo confirmó los depósitos para beneficiarios, con aumentos y extras para todos los programas vigentes.

La ANSES se prepara para empezar con los pagos de diciembre.

Diciembre es un gran mes para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) porque el combo de haberes actualizados, bono extraordinario y aguinaldo incrementa el ingreso habitual. Tanto los jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones pueden acceder.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las fechas del calendario del organismo quedaron establecidas según tipo de prestación y el último número del documento.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES de diciembre 2025 Con el ajuste aplicado, los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones quedan fijados de esta manera:

Jubilación mínima: $340.879,59

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67

Pensión No Contributiva: $238.615,70 Para quienes acceden a asignaciones familiares, los ingresos también recibieron la actualización correspondiente:

Asignación Universal por Hijo: $122.492 por menor

Asignación por hijo con discapacidad: $398.853

Asignación Familiar por Hijo: $61.252

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $199.434 Quiénes cobran el aguinaldo Para diciembre se incluye el pago del aguinaldo junto con el haber mensual. Además, quienes perciben haberes bajos y cumplen con los requisitos, reciben un bono extra de $70.000.

Con esos complementos, las prestaciones quedan así: Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,39

PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51

Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $427.923,57 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Temas ANSES