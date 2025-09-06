ANSES confirmó el aumento de las Asignaciones de Pago Único y estos son los montos de septiembre 2025

Se tratan de prestación de un único depósito que se pagan en situaciones específicas de la vida como matrimonio, nacimiento de un hijo o adopción.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece unas prestaciones de pago único al que se puede acceder en situaciones específicas de la vida como puede serlo el nacimiento u adopción de un hijo, o la unión en matrimonio de dos personas.

En septiembre, la Asignación de Pago Único (APU) , al igual que las otras asignaciones, pensiones y jubilaciones, recibirán un aumento del 1,9% en línea con el índice de inflación . Esta medida busca que el sector más vulnerable de la población no pierda tanto poder adquisitivo frente a la inflación.

Las APU de ANSES se dividen en tres categorías: adopción, nacimiento y matrimonio.

En el caso de la asignación por adopción , se debe presentar la partida de nacimiento con la constancia correspondiente: una nueva partida en caso de adopción plena o una partida con anotación marginal en caso de adopción simple. Además, es necesario adjuntar el testimonio de la sentencia de adopción y el DNI con el nuevo apellido.

Para la asignación por nacimiento, se requiere la partida de nacimiento junto con el DNI del recién nacido.

Por último, en la asignación por matrimonio, se solicita el certificado de matrimonio y el DNI del cónyuge. Si se trata de un segundo o posterior matrimonio, será necesario acreditar el divorcio mediante la sentencia respectiva; en el caso de divorcios realizados en el extranjero, la documentación debe presentarse en las mismas condiciones que para acreditar el matrimonio.

Montos de las APU de ANSES en septiembre

Los valores vigentes de las Asignaciones de Pago Único, luego del aumento del 1,9% de septiembre son:

Asignación por Nacimiento: $67.079.

Asignación por Adopción: $401.075 .

. Asignación por Matrimonio: $100.441.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social se organiza según la prioridad de los grupos y la terminación del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo