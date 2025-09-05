Sin aumento en la Tarjeta Alimentar: cuánto cobra la AUH de ANSES en septiembre 2025

En el noveno mes del año las asignaciones, pensiones y jubilaciones tendrán un incremento del 1,9% según lo que establece la formula de movilidad vigente.

El monto de la Tarjeta Alimentar en Septiembre 2025: cuánto y cuándo cobro.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que está destinado a padres y madres con hijos menores de 18 años que estén desempleados, tengan empleos informales o sean trabajadores del servicio doméstico. La prestación no tiene límite de edad si el hijo tiene discapacidad.

En septiembre, la AUH al igual que otras asignaciones, pensiones y jubilaciones, recibirán un ajuste del 1,9% que se da en el marco del Decreto 274/24 en el cual establece la formula de movilidad. En ella se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario. Esta medida tiene como objetivo que los más vulnerables no queden tan por detrás de la inflación.

A la Asignación Universal por Hijo pueden acceder aquellas personas que estén dentro de estos grupos:

Solo lo puede recibir uno de los progenitores, sea el padre o la madre, y el hijo debe ser menor de 18 años a no ser que tengan alguna discapacidad, en ese caso no hay límite de edad.

Montos de la AUH en septiembre 2025

Las prestaciones de ANSES tendrán un ajuste del 1,9% en línea con la inflación de julio, por lo que los valores vigentes para septiembre 2025 son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088

Pero solo se cobra el 80%: $92.065,27.

AUH por Hijo con Discapacidad: $374.745

Pero solo se cobra el 80%: $299.790,04.

Asignación Familiar por Hijo: $57.549 (En el primer rango de ingresos)

(En el primer rango de ingresos) Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $187.379

Tarjeta Alimentar: montos de septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que tiene como objetivo ayudar a la población más vulnerable a nivel financiero a cubrir la canasta básica. Está destinado para:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

(AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social .

. Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad. Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Los montos varían según la cantidad de hijos que tenga el titular:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Esta ayuda se deposita junto con la prestación correspondiente y no es necesario solicitarla, ya que el beneficio se activa automáticamente si cumplís con los requisitos.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, comienzan a cobrar el lunes 8 de septiembre: