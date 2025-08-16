Jubilaciones, pensiones y asignaciones: todas las prestaciones de ANSES que tendrán aumento en septiembre 2025







Con la publicación del dato de inflación de julio 2025 ya se sabe cuánto van a cobrar los titulares de pensiones, jubilaciones y asignaciones ANSES.

Estos son los montos que estarán vigentes a partir de septiembre para las prestaciones ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunicó de cuánto serán los aumentos que corresponden a septiembre de 2025, luego del informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que dio conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según el Decreto 274/24, que establece la formula de movilidad vigente, las prestaciones recibirán aumentos mensuales que tomarán como referencia el índice inflacionario de dos meses previos.

ANSES dinero ambito.com Inflación de julio 2025 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer los datos de inflación que corresponden a julio de 2025. Este mes marcó un 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor, entre los que se destacaron subas en diversos rubros. Esta cifra aportó a una inflación interanual del 36,6%.

El aumento mayor fue el de Recreación y cultura, que presentó un 4,8%. En segundo lugar se encuentra el transporte, que vio a lo largo del mes ajustes en los precios que se representan con un 2,8%. Finalmente, el tercer lugar queda para alimentos, que tuvo un 1,9% en julio.

Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025 En concordancia con lo establecido en la formula de movilidad vigente, las prestaciones de ANSES tales como pensiones, jubilaciones y asignaciones recibirán un 1,9% de aumento en septiembre de 2025.

De esta manera, los montos finales serían los siguientes: La jubilación mínima: $320.277,17;

La jubilación máxima: $2.155.162,17;

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $146.512,19.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90.

La asignación por hijo del sistema SUAF: $57.548,03 para el primer escalón de ingresos. Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 Las prestaciones ANSES se cobran según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 8/8

DNI terminados en 1: 11/8

DNI terminados en 2: 12/8

DNI terminados en 3: 13/8

DNI terminados en 4 y 5: 14/8

DNI terminados en 6: 18/8

DNI terminados en 7: 19/8

DNI terminados en 8: 20/8

DNI terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22/8

DNI terminados en 2 y 3: 25/8

DNI terminados en 4 y 5: 26/8

DNI terminados en 6 y 7: 27/8

DNI terminados en 8 y 9: 28/8 AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8/8

DNI terminados en 1: 11/8

DNI terminados en 2: 12/8

DNI terminados en 3: 13/8

DNI terminados en 4: 14/8

DNI terminados en 5: 18/8

DNI terminados en 6: 19/8

DNI terminados en 7: 20/8

DNI terminados en 8: 21/8

DNI terminados en 9: 22/8 Asignación por Embarazo Mismo esquema que AUH. Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 11/8

DNI terminados en 2 y 3: 12/8

DNI terminados en 4 y 5: 13/8

DNI terminados en 6 y 7: 14/8

DNI terminados en 8 y 9: 18/8 Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) 1° quincena: 11/8 al 10/9

2° quincena: 22/8 al 10/9 Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 8/8

DNI terminados en 2 y 3: 11/8

DNI terminados en 4 y 5: 12/8

DNI terminados en 6 y 7: 13/8

DNI terminados en 8 y 9: 14/8 Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones: del 8/8 al 10/9

