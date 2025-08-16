Aumento confirmado: de cuánto será el monto de la SUAF de ANSES en septiembre 2025

El INDEC publicó los datos de inflación de julio por lo que en el noveno mes del año las prestaciones se verán ajustadas.

ANSES se prepara para el aumento en las prestaciones de septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de inflación correspondientes a julio de 2025 . El índice registró una variación del 1,9% mensual , mientras que la interanual alcanzó el 36,6%. Estos valores sirven como base para los ajustes en las prestaciones sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo utiliza estos indicadores para actualizar los montos de las asignaciones familiares. Los nuevos valores entrarán en vigencia a partir de septiembre de 2025. El ajuste busca compensar el aumento en el costo de vida y proteger el poder adquisitivo de las familias beneficiarias.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) beneficia a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, y excombatientes de Malvinas. El sistema aplica a todos los contribuyentes con ingresos formales registrados.

Los nuevos montos actualizados en base al dato de inflación de julio publicado por el INDEC son los siguientes:

El monto de la asignación por hijo aumentará de $56.489 en agosto a $57.492 en septiembre. Este beneficio corresponde a trabajadores formales con ingresos dentro de los límites establecidos.

Asignación por hijo con discapacidad

Los beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad recibirán un ajuste de $183.861 a $187.195.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El monto de la AUH se actualizará a $115.064,72. Para casos de discapacidad, el beneficio alcanzó los $374.670,30.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se fija en $92.051,77.

Asignación por Nacimiento y Adopción

El beneficio por nacimiento se establecerá en $67.062,91. Para adopciones, el monto ascendió a $401.004,96.

Ayuda Escolar Anual

Tanto la ayuda escolar anual como la ayuda para hijos con discapacidad mantendrán un valor de $86.615,00.

Asignación por Matrimonio y Cónyuge

La asignación por matrimonio se fijará en $100.421,34. El beneficio por cónyuge alcanzará los $13.955,90.

Asignación Familiar por Prenatal

Los montos variaran según el ingreso familiar:

Hasta $860.486: $57.535,98

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

El monto dependerá de la remuneración bruta de cada beneficiaria, según la escala vigente.