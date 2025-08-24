ANSES depositará por única vez $100.421 en septiembre 2025: quiénes recibirán la plata

Este valor corresponde a una ayuda extraordinaria que se liquida por única vez y que busca brindar un respaldo económico frente a eventos familiares importantes.

ANSES confirmó un aumento del 1,9% en el monto de sus prestaciones para el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación que analizó el INDEC.

El miércoles 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio 2025. Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

De esta manera, las prestaciones sociales aumentarán un 1,9% en septiembre 2025. Entre las que percibirán este incremento, se encuentran las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) , aquellas destinadas a quienes registren en la base de datos eventos familiares significativos, como un matrimonio, nacimiento o adopción.

Este refuerzo económico no forma parte de un haber mensual, sino que se percibe una sola vez. Al igual que las demás asignaciones extraordinarias, pueden tramitarse de manera online o presencial , siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Recordá que contar con la documentación correcta y respetar los plazos de acreditación resulta clave para acceder a este beneficio.

La APU por Matrimonio está dirigida a determinados grupos de trabajadores y beneficiarios que se encuentren dentro de los parámetros fijados por ANSES. Entre ellos se incluyen:

Personas en relación de dependencia. Deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

Trabajadores que perciban ingresos de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores temporarios y rurales.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para recibir el beneficio, es indispensable que el matrimonio se encuentre registrado en la base de datos de la entidad y que el trámite se realice dentro de los dos meses posteriores a la fecha de casamiento. Tienen tiempo hasta dos años después de ocurrido el evento. Además, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes.

Anses-Asignacion-por-Matrimonio.jpg

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en septiembre 2025

Con esta actualización, las prestaciones sociales otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en septiembre, correspondiente al dato de la inflación de julio que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 y toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones sociales proporcional a este dato.

De esta manera, la APU por Matrimonio asciende a $100.421.

Cómo solicitar el pago único, paso a paso

El trámite para acceder a la APU por Matrimonio puede realizarse de dos maneras: en forma presencial, solicitando un turno en las oficinas de ANSES, o bien a través de la Atención Virtual, disponible en el sitio web oficial del organismo.

En ambos casos, se debe contar con el DNI de ambos cónyuges y con la partida o acta de matrimonio debidamente registrada. Quienes opten por el canal digital deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Una vez validada la información, la entidad procesa la solicitud y acredita el monto en la cuenta bancaria informada por el titular. De este modo, el beneficio queda disponible en un solo pago, sin necesidad de realizar trámites adicionales.