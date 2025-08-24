La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones a lo largo del país. El calendario de pagos de agosto 2025 programado por el organismo ya transita su etapa final y quedan pocos beneficiarios pendientes de percibir sus haberes.
Cuándo cobro ANSES: estas personas recibirán su pago en la última semana de agosto 2025
Es la última semana del mes y todavía hay personas que no cobraron sus correspondientes prestaciones ANSES.
-
ANSES depositará por única vez $100.421 en septiembre 2025: quiénes recibirán la plata
-
ANSES pagará por única vez $67.062 en septiembre 2025: a quiénes les corresponde y cómo solicitarlo
El cronograma de ANSES se organiza siguiendo un orden específico que prioriza a los distintos grupos y se establece según la terminación del DNI. De esta forma, se busca garantizar un proceso más ordenado y previsible para los titulares. Muchos beneficiarios ya cobraron en su totalidad, como los jubilados que perciben la mínima, mientras que otros grupos están próximos a completar el esquema de pagos.
Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025
Los valores de las prestaciones de la ANSES recibieron un ajuste del 1,6% en agosto. Este aumento tiene lugar por la formula de movilidad vigente que establece, a través del Decreto 274/24, aumentos mensuales que tomen como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.
De esta manera, los montos de las prestaciones para agosto son:
- Jubilación mínima: $314.305,37
- Jubilación máxima: $2.114.977,59
- Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30
- Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76
- Pensión madre de 7 o más hijos: $314.305,37
- Asignación Universal por Hijo: $112.942
- Asignación Universal por Hijo: $367.757
- Asignación Familiar por Hijo: $56.475
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $183.885.
Cuánto aumentarán en septiembre
En septiembre, los montos tendrán un aumento del 1,9% en concordancia con el índice inflacionario de julio. Por lo tanto, los valores vigentes a partir de septiembre serán:
- La jubilación mínima: $320.277,17.
- La jubilación máxima: $2.155.162,17.
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74.
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02.
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $146.512,19.
- La Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90.
- La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90.
- La asignación por hijo del sistema SUAF: $57.548,03 para el primer escalón de ingresos.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
El calendario de pagos de ANSES define las fechas según la terminación del DNI y la prioridad de los grupos. Ya quedan muy pocos para cobrar, ya que los pagos iniciaron el 8 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 14 de agosto
- DNI terminados en 6: 18 de agosto
- DNI terminados en 7: 19 de agosto
- DNI terminados en 8: 20 de agosto
- DNI terminados en 9: 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 8 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 22 de agosto
Asignación por Embarazo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0: 11 de agosto
- DNI terminados en 1: 12 de agosto
- DNI terminados en 2: 13 de agosto
- DNI terminados en 3: 14 de agosto
- DNI terminados en 4: 18 de agosto
- DNI terminados en 5: 19 de agosto
- DNI terminados en 6: 20 de agosto
- DNI terminados en 7: 21 de agosto
- DNI terminados en 8: 22 de agosto
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 9: 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.
Pensiones No Contributivas
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre.
Prestación por Desempleo
Ya cobraron:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
Aún no cobraron:
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario