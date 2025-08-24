Cuándo cobro ANSES: estas personas recibirán su pago en la última semana de agosto 2025







Es la última semana del mes y todavía hay personas que no cobraron sus correspondientes prestaciones ANSES.

Los últimos días para cobrar tu prestación de ANSES de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones a lo largo del país. El calendario de pagos de agosto 2025 programado por el organismo ya transita su etapa final y quedan pocos beneficiarios pendientes de percibir sus haberes.

El cronograma de ANSES se organiza siguiendo un orden específico que prioriza a los distintos grupos y se establece según la terminación del DNI. De esta forma, se busca garantizar un proceso más ordenado y previsible para los titulares. Muchos beneficiarios ya cobraron en su totalidad, como los jubilados que perciben la mínima, mientras que otros grupos están próximos a completar el esquema de pagos.

MI ANSES.webp Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025 Los valores de las prestaciones de la ANSES recibieron un ajuste del 1,6% en agosto. Este aumento tiene lugar por la formula de movilidad vigente que establece, a través del Decreto 274/24, aumentos mensuales que tomen como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos.

De esta manera, los montos de las prestaciones para agosto son:

Jubilación mínima: $314.305,37

Jubilación máxima: $2.114.977,59

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76

Pensión madre de 7 o más hijos: $314.305,37

Asignación Universal por Hijo: $112.942

Asignación Universal por Hijo: $367.757

Asignación Familiar por Hijo: $56.475

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $183.885.

Cuánto aumentarán en septiembre En septiembre, los montos tendrán un aumento del 1,9% en concordancia con el índice inflacionario de julio. Por lo tanto, los valores vigentes a partir de septiembre serán: La jubilación mínima: $320.277,17.

La jubilación máxima: $2.155.162,17.

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74.

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02.

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $146.512,19.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90.

La asignación por hijo del sistema SUAF: $57.548,03 para el primer escalón de ingresos. Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 El calendario de pagos de ANSES define las fechas según la terminación del DNI y la prioridad de los grupos. Ya quedan muy pocos para cobrar, ya que los pagos iniciaron el 8 de agosto. Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos Ya cobraron: DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Aún no cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 22 de agosto Asignación por Embarazo Ya cobraron: DNI terminados en 0: 11 de agosto

DNI terminados en 1: 12 de agosto

DNI terminados en 2: 13 de agosto

DNI terminados en 3: 14 de agosto

DNI terminados en 4: 18 de agosto

DNI terminados en 5: 19 de agosto

DNI terminados en 6: 20 de agosto

DNI terminados en 7: 21 de agosto

DNI terminados en 8: 22 de agosto Aún no cobraron: DNI terminados en 9: 25 de agosto Asignación por Prenatal y Maternidad Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre. Pensiones No Contributivas Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre. Prestación por Desempleo Ya cobraron: DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto Aún no cobraron: DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

