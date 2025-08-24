No, no es cierto que el perro muere en "Good Boy": el spoiler que tuvieron que hacer los directores para salvar la taquilla







Se estrenó en el Festival SXSW y fue aclamada por la crítica por su originalidad, pero muchos usuarios temen que el protagonista tenga un final fatal.

"Good Boy" muestra la prespectiva de un perro cuando entidades malignas amenazan a su dueño.

El pasado lunes se estrenó el primer tráiler de “Good Boy”, una de las películas más esperadas del año debido a su particular premisa: toda la historia se muestra bajo la perspectiva de un perro. Sin embargo, al tratarse de una película de terror, muchos usuarios temían que el protagonista no sobreviva, por lo que los directores debieron aclarar las dudas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las búsquedas en Google sobre si el perro de la película fallecería al final se catapultaron significativamente, ya que muchas personas preferían no ver el largometraje directamente si esto sucedía. Esto afectaría a la taquilla en cines durante el estreno, por lo que Ben Leonberg y Alex Cannon, sus escritores, decidieron revelar el misterio, a pesar de que es uno de los más grandes spoilers.

De qué se trata Good Boy Good-Boy pelicula Esta película cuenta la historia de Todd, un hombre que se muda de su hogar natal luego del fallecimiento de un ser querido. Junto a su perro, Indy, buscarán empezar de nuevo en una granja rural que le pertenecía a su abuelo, sin importar los rumores de que estaba embrujada.

No obstante, Indy comenzará a ver presencias sobrenaturales por toda la casa, que son invisibles para su dueño. Por esto mismo, el can deberá proteger a toda costa a su fiel compañero, aunque eso signifique tener que enfrentarse con estas entidades. Como dato curioso, el director de la película, Leonberg, puso como protagonista a su propio perro.

Embed - Good Boy - Official Trailer | HD | IFC Films ¿Qué pasa con el perro en la película de terror? A pesar de las especulaciones en redes sociales, varios internautas, críticos y mismos participantes del filme aclararon que Indy, el gran protagonista de esta historia, no fallecerá en la película, sino que logrará sobrevivir.

Esto trajo alivio a los usuarios y los incentivó a ver la película en los cines cuando llegue su estreno, en especial cuando ya cuenta con un 95% de aceptación por parte de los críticos en Rotten Tomatoes. Cuándo se estrena Good Boy en Argentina y dónde puedo verla La película “Good Boy” se estrenará en Estados Unidos el 3 de octubre, mientras que en Argentina no hay fecha de estreno confirmada, ya que dependerá de su desempeño en taquilla. Por otro lado, tampoco se sabe a ciencia cierta en qué plataforma de streaming estará en el caso de Latinoamérica, pero para EE.UU. se encontrará en la aplicación Shudder.

Temas Películas

Terror