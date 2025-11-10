Los bonos en dólares suben 1,5% en promedio y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos







El Gobierno dio señales sobre un programa de recompra títulos y acumulación de reservas. El mercado de títulos públicos opera al alza.

Los títulos en dólares suben hasta 2,6%. Depositphotos

Los bonos en dólares reaccionan con marcada firmeza este lunes, después de que se conociera que Luis Caputo anticipó a un grupo de inversores su intención de lanzar un programa de recompra de deuda y acumulación de reservas. El anuncio impulsó a los bonos en torno a máximos históricos, mientras que el riesgo país perfora los 600 puntos básicos.

Los títulos en dólares suben hasta 2,5% encabezado por el Bonar 2035, seguido por el Global 2046 (2%), el Bonar 2038 (1,6%) y el Global 2030 (1,6%). En ese marco, el riesgo país medido por el J. P. Morgan cae 7,88% a 596 puntos básicos.

De esta manera, toma forma la operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales, cuyo objetivo es liberar recursos destinados al financiamiento educativo. De concretarse en los términos planteados, la operación podría involucrar u$s16.300 millones en bonos.

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, la deuda total con bonistas asciende a u$s91.851 millones, aunque su valor de mercado es considerablemente menor: unos u$s56.297 millones. Al descontar las tenencias del propio Estado —a través del BCRA y la ANSES—, el monto efectivamente exigible se reduce a u$s48.811 millones.

En el mercado creen que el foco del eventual canje se concentrará en los bonos con vencimiento en 2029 y 2030, que representan la mayor carga de pagos en el corto y mediano plazo. La expectativa es que una operación de estas características permita despejar el perfil de vencimientos y fortalecer la estrategia de recomposición de reservas.

Por otro lado, desde Max Capital señalaron que, hasta el momento, el Gobierno redujo pasivos en moneda extranjera por aproximadamente u$s4.000 millones, pero no realizó compras de reservas en el mercado, y utilizó en cambio apoyo de EEUU, aparentemente a través del uso del swap de monedas y/o un préstamo de DEG proveniente de ese país. S&P Merval y ADRs El S&P Merval escala 1,7% a 2.913.344,88 puntos, mientras que su contraparte en dólares sube 1,6% a 1.977,67 puntos. Las acciones con mayores subas pertenecen a Ternium (8,9%), Aluar (8,1%), Sociedad Comercial del Plata (6,2%) y Transener (4,5%). Por su parte, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3,2% encabezado por IRSA, Cresud (1,7%), Edenor (1,5%) e YPF (1,4%).