Ganó millones en la NBA, pero sus gastos excesivos lo llevaron a la ruina dos veces: qué pasó con Damon Jones

Conocido por su talento a la hora de hacer triples, tuvo contratos millonarios, pero después de retirarse no invirtió de la mejor manera.

La caída de una estrella que ganó millones en la NBA. Imagen: Bloomberg

En su paso por la NBA, Damon Jones recaudó millones de dólares. Conocido por su puntería en los triples y su tenacidad, se transformó en un referente. Su trayectoria lo llevó a firmar contratos millonarios, a jugar junto a estrellas y a disfrutar de los privilegios que conlleva triunfar en el deporte de alto rendimiento.

Sin embargo, esa fase exitosa dio paso a una historia de excesos, malas decisiones financieras y dos quiebras que pusieron en jaque su patrimonio. Aunque en su momento lo tuvo todo, fama, ingresos y aparente estabilidad, la caída llegó con fuerza y se ha vuelto una lección amarga sobre lo que les sucede a muchos atletas cuando no gestionan correctamente sus finanzas.

Damon Jones De la élite de los triples a la bancarrota. Cómo hizo el jugador para perder millones de dólares. Imagen: The Sporting News De ganar millones a tener que declararse en bancarrota Damon Jones empezó su aventura en la NBA como un jugador no seleccionado en el draft, pero gracias al trabajo constante y su tiro externo logró ganarse un lugar. Su mejor año llegó en la temporada 2004-05, cuando con el Miami Heat fue titular en 66 partidos y logró 225 triples. Luego, firmó un contrato de 16 millones de dólares por cuatro años con los Cleveland Cavaliers, consolidando su etapa más exitosa. En total, acumuló alrededor de 21,7 millones de dólares en salarios durante su carrera profesional.

Con esos ingresos, muchos esperaban ver a Jones retirarse cómodo o reinvertir con éxito, pero empezaron los problemas. En 2013 se declaró en bancarrota, cotizando entre otras cosas como activo a su perro, un Yorkshire Terrier, al que le asignó un valor simbólico de un dólar. Dos años más tarde volvió a presentar bancarrota, esta vez con pasivos estimados entre 500.000 y 1 millón de dólares y activos de apenas 100.000 a 500.000 dólares.

La caída de Damon Jones: cómo quedó su patrimonio El impacto fue severo. Según los informes, Jones terminó con un patrimonio neto de apenas 1.000 dólares tras haber ganado casi 22 millones de dólares en su carrera. Las deudas incluyeron unos 47.000 dólares al casino Bellagio Hotel & Casino por “confesión de sentencia”.

Además, enfrentó múltiples demandas por préstamos no pagados, impagos de alquileres en Houston y el uso de su anillo de campeón de la NBA como garantía que nunca devolvió correctamente. Su historia se convierte en un claro ejemplo de cómo un ingreso alto no garantiza estabilidad financiera.

