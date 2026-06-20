ANSES julio 2026: con aumento del 2,1% y fechas adelantadas, ¿cuándo cobran los jubilados?

El organismo confirmó el cronograma adelantado, junto con el ajuste por inflación y el refuerzo extraordinario.

ANSES modificó el cronograma de pagos para julio y aplicó el aumento del 2,1% por movilidad en todos los haberes. Las acreditaciones se realizarán de forma escalonada según terminación de DNI, para agilizar el acceso a los fondos.

El organismo ya liquidó los montos con el ajuste y mantiene el refuerzo extraordinario de $70.000, solo para quienes cumplen los requisitos de ingresos. Esta actualización se basa en los indicadores oficiales de inflación de mayo y se deposita automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares.

El organismo adelantó las fechas para que la mayoría de los beneficiarios reciban sus haberes antes de fin de mes. Las liquidaciones incorporan el porcentaje de movilidad de manera uniforme y el bono donde corresponde.

No se anunciaron cambios adicionales para julio , por lo que los montos y fechas se mantienen según lo oficializado. Los jubilados y pensionados pueden consultar sus casos específicos en Mi ANSES o en las oficinas del organismo.

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Fechas de cobro de julio para terminaciones de DNI del 0 al 9

Jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Los titulares pueden verificar su fecha exacta ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave personal. La plataforma muestra también el monto neto que se acreditará en cada caso.

ANSES

¿Qué pasará con el bono previsional y los cambios en los haberes?

El refuerzo de $70.000 se mantiene focalizado en haberes que no superan la mínima. Quienes perciben montos superiores solo reciben el 2,1% de aumento sin suma adicional. En julio, la jubilación mínima se ubica en torno a $411.000 tras el ajuste. Sumado el bono, el total supera los $481.000 para los beneficiarios que califican.

Las liquidaciones incluyen el porcentaje de movilidad en todos los casos. Los haberes más altos dependen exclusivamente del incremento porcentual, que genera subas según el monto base original. Los depósitos se realizan en las cuentas habituales. No hay modificaciones en descuentos por PAMI u otros conceptos regulares. Los beneficiarios con deudas o embargos verán las retenciones habituales reflejadas en sus recibos digitales.

ANSES recomendó consultar Mi ANSES para confirmar el detalle personalizado de cada liquidación. El organismo procesó el padrón completo y garantiza que los pagos se efectúen según el cronograma adelantado. Quienes detecten alguna diferencia pueden acercarse a una oficina o comunicarse con la línea 130.