ANSES adelantó las fechas de cobro de julio 2026: mirá cuándo te toca

La movilidad vigente establece ajustes mensuales en función de la evolución de la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La difusión anticipada del cronograma constituye una herramienta clave para millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) difundió con anticipación el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). La publicación temprana de las fechas permite que millones de beneficiarios conozcan con mayor previsibilidad cuándo recibirán sus haberes durante el próximo mes.

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La programación oficial no implica un adelanto de los depósitos. La novedad consiste en la difusión anticipada del cronograma de cobro , mientras que las acreditaciones comenzarán en las fechas habituales previstas por el organismo previsional. El esquema de pagos de julio llegará acompañado por una nueva actualización de haberes. La mejora alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por ANSES. El incremento previsto para julio será del 2,1% , de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo.

ANSES confirmó que los pagos de julio comenzarán el 8 de julio para quienes perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. El organismo previsional mantendrá el sistema habitual de acreditaciones escalonadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Ese mecanismo distribuye los depósitos durante varias jornadas consecutivas .

La publicación anticipada del calendario permite a los beneficiarios organizar con tiempo sus cobros. Los haberes se acreditarán a partir de la segunda semana de julio , conforme al esquema oficial informado por ANSES. La actualización de julio también impactará sobre los ingresos previsionales. La jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67 luego de la aplicación del aumento correspondiente al período.

El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente. La normativa establece que los incrementos se calculan sobre la base de la inflación registrada dos meses antes de la liquidación.

ANSES computadora

¿Cuándo cobro? Cronograma detallado por terminación de documento

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

El calendario contempla una distribución diferenciada según el nivel de ingresos previsionales, una modalidad que ANSES aplica habitualmente para ordenar las acreditaciones. La organización por terminación de documento permite evitar superposiciones y distribuir los pagos a lo largo de todo el período previsto para julio.

oficina anses 1

Qué pasará con el bono extra de los jubilados para el próximo mes

Los pagos de julio incorporarán el aumento del 2,1% determinado por la fórmula de movilidad. La actualización alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones administradas por ANSES.

La jubilación mínima se ubicará en $411.787,67 luego de la aplicación del incremento correspondiente al mes próximo. Ese valor surge de la actualización basada en la inflación de mayo informada por el INDEC. La información difundida por ANSES para el calendario de julio no incluye precisiones sobre cambios, montos o modificaciones vinculadas a bonos extraordinarios para jubilados y pensionados.

El organismo únicamente confirmó las fechas de cobro y el porcentaje de aumento que regirá durante julio de 2026. Cualquier definición relacionada con refuerzos económicos adicionales dependerá de futuras comunicaciones oficiales.