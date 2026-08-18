Alerta del clima: China prevé que el super El Niño será el más intenso de la historia + Agregar ámbito en









Las aguas del Pacífico ecuatorial podrían calentarse de manera progresiva hasta alcanzar su máximo nivel entre noviembre y diciembre, elevando el riesgo de un episodio sin precedentes, de acuerdo con el Centro Nacional del Clima de China.

China alerta por un El Niño que podría ser el más intenso de la historia.

El Centro Nacional del Clima de China pronosticó la formación de un súper El Niño que podría ser el más intenso jamás registrado. Según afirmó cadena estatal CCTV, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental seguirán calentándose durante los próximos meses y alcanzarían su máxima temperatura entre noviembre y diciembre.

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China ya comenzó a sentir sus efectos durante el verano del hemisferio norte. Distintas zonas del país fueron afectadas por fuertes lluvias y, en algunos casos, varios episodios de precipitaciones se produjeron de manera consecutiva, lo que agravó las consecuencias de las inundaciones y otros desastres.

Tifón Dolphin: lluvias extremas y pérdidas millonarias en China Al mismo tiempo, la temporada de tifones se caracterizó por una marcada actividad y por sistemas que provocaron períodos prolongados de viento y lluvias intensas. La semana pasada, el tifón Dolphin, considerado el más potente que impactó China en lo que va del año, provocó precipitaciones extremas en regiones del este, centro y norte del país. El fenómeno llegó a esas zonas después de recorrer durante dos semanas el océano Pacífico, lejos del área costera donde finalmente tocó tierra.

Según datos del Gobierno chino, los desastres naturales registrados durante julio dejaron 318 personas desaparecidas y generaron pérdidas económicas directas estimadas en u$s8.500 millones.

La advertencia de China se conoce después de que, en julio, la Organización Meteorológica Mundial elevara sus proyecciones sobre la posibilidad de que se desarrolle rápidamente un episodio de El Niño de gran intensidad en los próximos meses. El organismo internacional también señaló que este fenómeno podría contribuir a un incremento de las temperaturas a nivel global.

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