El Gobierno activa el pago de los voucher educativos en agosto 2026: quiénes acceden y monto final

El beneficio está destinado a familias con estudiantes de hasta 18 años que asisten instituciones privadas con al menos 75% de aporte estatal.

El voucher educativo cubre el 50% del valor de la cuota programática de jornada simple.

El Gobierno nacional activó el pago de los Vouchers Educativos correspondiente a agosto 2026 . El beneficio está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que asisten a colegios privados con subvención estatal .

El monto equivale al 50% del valor de la cuota programática de jornada simple que informa cada establecimiento adherido.

Además, durante 2026 se incorporó una modificación en los requisitos y la acumulación de cuotas impagas no implica automáticamente la pérdida del beneficio.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica para afrontar el pago de cuotas escolares. Está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones educativas (nivel inicial, privado o secundario) de gestión privada que reciben un aporte estatal igual o superior al 75% .

El establecimiento debe formar parte de los colegios incluidos por el Ministerio de Capital Humano .

Para acceder, hay que cumplir una serie de requisitos al momento de la inscripción. Una de las condiciones es que los ingresos totales del grupo familiar no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Además, es obligatorio contar con la documentación personal actualizada y completar correctamente todos los datos solicitados. Entre ellos:

DNI vigente del adulto responsable

DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección de la institución educativa

CBU informada y actualizada en Mi ANSES

Cuenta validada en la app Mi Argentina

Encuesta obligatoria completada durante la inscripción

A través de la Resolución 505/2026, la Secretaría de Educación suspendió la aplicación del artículo 14 y al artículo 21 inciso e) del reglamento aprobado en abril de este año y no se cancelará el beneficio para quienes tengan cuotas impagas.

La normativa contemplaba un mecanismo escalonado: cuando una familia acumulaba dos aranceles sin abonar, el programa debía darse de baja hasta que se regularizara la situación. Si la mora llegaba a tres, se suspendiá la prestación para el ciclo correspondiente.

Sin embargo, el Gobierno no paga ni exime las cuotas que la familia debe al colegio. La deuda continúa existiendo y la institución educativa mantiene el derecho a reclamar el abono pendiente conforme a las condiciones que correspondan.

Red Libertad

Monto del voucher educativo en agosto 2026

El monto varía según el arancel que abona cada familia y el nivel educativo al que asiste el estudiante. El programa no cubre la totalidad, sino que equivale al 50% del valor de la cuota programática de jornada simple que informa cada establecimiento adherido.

Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita mensualmente mientras se mantengan vigentes las condiciones de elegibilidad y la regularidad escolar del alumno.

La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria informada por el titular durante el proceso de inscripción. Por eso, es fundamental que el CBU registrado en el sitio "Mi ANSES" se encuentre actualizado y sin errores.

Mariano Fuchila

Cuándo comienzan los pagos de agosto

Por el momento, no hay una fecha oficial de cobro confirmada por la Secretaría de Educación. La normativa establece que la liquidación y el pago de los Vouchers Educativos están a cargo de ANSES, pero no fija una jornada única de acreditación.

Si tenemos en cuenta el esquema utilizado durante los últimos meses, las familias beneficiarias esperan que los depósitos comiencen a partir de la tercera semana de agosto y destaca el martes 18, ya que ayer fue feriado nacional.

El beneficio lo recibe el adulto responsable que figura asociado al alumno dentro de las bases de datos oficiales. Sin embargo, cuando ambos progenitores se encuentran registrados y conviven con el menor, la normativa establece que la acreditación se efectúa prioritariamente a nombre de la madre.